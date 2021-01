Wertheim-Wartberg. (pol/kaf) Diebe haben es sich offenbar in einem geparkten Auto in einer Wertheimer Tiefgarage gemütlich gemacht, ehe sie die Musikbox aus dem Fahrzeug klauten. Wie die Polizei mitteilt, ist bislang noch unklar, wie die Unbekannten auf die Parkfläche und in den abgeschlossenen Chevrolet kamen. Das Auto stand in einer nur für Berechtigte zugänglichen Mehrparteien-Tiefgarage im Salon-de-Provence-Ring.

Laut Polizei stiegen die Eindringline im Zeitraum von Montag, 18. Januar, bis Mittwoch, 27. Januar, gegen 17.30 Uhr in das Fahrzeug und klauten einen Subwoofer - das ist eine rund 60 Kilogramm schwere Lautsprecherbox. Bevor sie unerkannt mit ihrer Beute flüchteten, verdreckten sie das Auto von innen mit Chipsresten und leeren Getränkeflaschen. Zudem beschädigten sie den linken Außenspiegel, den Dachhimmel und rissen den Innenspiegel sowie ein Emblem am Kühlergrill ab. Auch übergossen sie die linke hintere Scheibe mit roter Farbe. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. An der Frontstoßstange hinterließen sie ein fremdes KFZ-Kennzeichen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.