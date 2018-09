Mosbach. (pol/mare) Zwei leichte Unfälle ereigneten sich am Montag und Dienstag in Mosbach. Ein Überblick über den Polizeibericht:

Weil sie ihren Audi nicht ausreichend gegen Wegrollen sicherte, stieß dieser am Dienstagmorgen in der Kurfürstenstraße gegen einen geparkten Suzuki. Die 22-jährige Fahrerin des Audi verließ ihren Pkw, ohne die Hand- beziehungsweise Parkbremse anzuziehen. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, war es gegen einen Suzuki gestoßen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro.

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalles, der sich am Montagabend auf dem Hardhofweg ereignete. Die 42-jährige Fahrerin eines Mercedes fuhr auf dem Hardhofweg und wollte nach links in die Jungviehweide einbiegen. Da Gegenverkehr herrschte, musste sie anhalten. Der nachfolgende 25-jährige Fahrer eines Opel übersah den haltenden Mercedes und fuhr auf. Die 42-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.