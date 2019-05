Schönbrunn. (pol/rl) Am Montagabend gegen 22 Uhr war ein 33-jähriger Opel-Fahrer auf der Landesstraße L590 in Richtung Schwanheim unterwegs. In einer langen Linkskurve kam der Wagen von der Fahrbahn ab und touchierte einen Begrenzungspfosten. Der Opel überschlug sich, flog die Böschung hinunter und blieb im Wald liegen.

Der 33-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Ein Ersthelfer sicherte bis zum Eintreffen der Polizei die Unfallstelle ab.

Die Eltern erschienen vor Ort und brachten den 33-Jährigen im Anschluss vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Opel ab. Der Gesamtschaden soll mehrere tausend Euro betragen.