Obrigheim. (pol/van) Genau den richtigen Riecher hatten zwei Beamte am Samstagabend auf der Asbacher Höhe an der Bundesstraße zwischen Obrigheim und Aglasterhausen. Dort waren gegen 20 Uhr zwei Radfahrer in Richtung Mosbach unterwegs gewesen.

Bei der Kontrolle der 51 und 29 Jahre alten Männer stellte sich heraus, dass der Ältere wegen eines Einbruchs gesucht wird. Außerdem führten die beiden Radler nach Angaben der Polizei Gegenstände mit sich, die aus zurückliegenden Straftaten stammen, und hatten Einbruchswerkzeug sowie mögliches Diebesgut dabei.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zum Mosbacher Polizeirevier gebracht. Der 51-Jährige wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der jüngere Mann durfte das Polizeirevier wieder verlassen, nachdem seine Daten aufgenommen worden waren.

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen und wird nun versuchen herauszufinden, woher die bei den Männern aufgefunden Gegenstände - darunter Laptops, Mobiltelefone und verschiedene Werkzeuge - stammen.