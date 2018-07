Obrigheim. (pol/mare) Leichte Verletzungen zog sich ein 60-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag zu. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 14.15 Uhr war der Biker auf der Kirstetter Straße in Obrigheim unterwegs. Ein 34-jähriger rangierte dort in seiner Hofeinfahrt und fuhr dabei auch kurz rückwärts auf die Kirstetter Straße.

Der Motorradfahrer, der in Richtung Obrigheim unterwegs war, sah dies und bremste seine Honda so stark ab, dass er zu Fall kam. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in einem Rettungswagen behandelt werden.

An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto war es nicht gekommen.