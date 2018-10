Obrigheim. (pol/van) Ein schwerer Unfall wurde dem Polizeirevier Mosbach am Dienstag kurz nach 18 Uhr auf der Landstraße zwischen Hochhausen und Obrigheim im Bereich des Mosbacher Kreuzes gemeldet. Die Beamten fanden beim Eintreffen einen stark beschädigten Opel vor, der mitten auf der Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung stand.

Der 45-jährige Autofahrer hatte seinen Kleinwagen bereits verlassen. Eine Erklärung, wie es zu dem Unfall gekommen war, hatte er nicht, so die Polizei. Da der Mann aber unsicher auf den Beinen war, wurden Alkohol- und Drogenvortests durchgeführt. Wie die Beamten mitteilen, soll der Opel-Fahrer nicht nur alkoholisiert gewesen sein, sondern wahrscheinlich auch verschiedene harte Drogen konsumiert haben. Eine Blutprobe folgte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige sowie ein Fahrverbot.

Der Kleinwagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An dem Fahrzeug sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der 45-Jährige blieb unverletzt.