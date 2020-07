Obrigheim. (pol/lyd) Am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte versucht, in die Realschule in der Schubertstraße einzubrechen, teilt die Polizei mit. Zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 6 Uhr, machten sich die Täter an einem Fenster der Schule zu schaffen. Sie wollten wohl in das dahinterliegende Hausmeisterbüro gelangen. Nachdem es den Einbrechern nicht gelungen war das Fenster aufzuhebeln, versuchten sie die Scheibe mit einem Stein einzuwerfen. Auch dies gelang ihnen nicht. Schließlich ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und suchten das Weite. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06262/9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.