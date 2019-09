Obrigheim. (pol/man) Bei einem Auffahrunfall in der Nähe von Obrigheim ist am Donnerstagabend eine 25-jährige Autofahrerin verletzt worden. Laut Polizei war die Frau gegen 22.30 Uhr mit ihrem Mazda auf der Bundesstraße B292 aus Aglasterhausen kommend in Richtung Mosbach unterwegs. Wegen eines Wildunfalls vor ihr bremste die Fahrerin ab und schaltete den Warnblinker ein.

Ein heranfahrender 23-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte das zu spät, versuchte auszuweichen und fuhr schließlich auf das Auto der 25-Jährigen auf. Ihr Mazda drehte sich einmal um die eigene Achse und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Skoda-Fahrer nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann musste die Polizisten zur Blutabnahme begleiten. Ein Rettungswagen brachte die Mazda-Fahrerin ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.