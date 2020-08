Neunkirchen. (pol/mare) Unbekannte haben Dienstagnacht versucht, einen Geldautomaten in einer Bank in der Ludwigstraße in Neunkirchen zu aufzubrechen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 3.15 Uhr kamen die Täter in die Bank in der Ludwigstraße und versuchten, den Geldautomaten mit Gewalt aufzubrechen. Die Einbrecher brachen aus bislang ungeklärten Gründen ihr Vorhaben ab und flüchteten mit einem dunklen Fahrzeug, vermutlich einem Pick-up.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, den Tätern oder dem Pick-up machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.