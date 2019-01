Neckarzimmern. (pol/mare) Da eine 64-Jährige am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten an einem Haus in Neckarzimmern mit einer Leiter umstürzte, kam es zu einem Einsatz des Rettungshubschraubers, zwei Notarztteams und der Polizei. Das berichten die Beamten.

Die Frau hatte gemeinsam mit ihrem Sohn Holzplatten an einer Dachschräge angebracht. Dabei fiel sie um und verletzte sich. Die Rettungskräfte übernahmen die Erstbehandlung, wobei die Frau ansprechbar war. Zur Sicherheit wurde die 64-Jährige dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.