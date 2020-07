Neckarelz. (pol/mare) Ein Unbekannter hat eine 58-jährige Frau am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eine Einkaufszentrums beleidigt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 12.45 Uhr bekam die Frau von dem Mann eine Obdachlosen-Zeitschrift angeboten. Nachdem sie einen Kauf ablehnte, beschimpfte der Mitte 20 Jahre alte, braun gebrannte Mann die Frau. Anschließend lief der schwarzhaarige, circa 1,75 bis 1,80 Meter große und mit Jeans und T-Shirt bekleidete Mann zur Treppe in Richtung Pfalzgraf-Otto-Straße und tat so, als würde er an seinem Geschlechtsteil spielen. Auch dabei beleidigte er die Frau, bevor er auf der Treppe davonlief.

Wer die Situation gesehen hat oder Hinwiese zu dem Mann geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.