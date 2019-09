Neckarelz. (pol/mün) Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus, der am Dienstagabend zu einem Feuer an einem Linienbus führte. Gegen 18.40 Uhr wurden die Rettungskräfte zum Bahnhof Neckarelz gerufen. An der Hinterachse des Busses war das Feuer ausgebrochen.

20 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, teilt die Polizei mit.