Mosbach. (pol/mare) Gleich zwei Gaststätten waren in der Nacht auf Samstag Ziel von Einbrechern. Das berichtet die Polizei.

Zutritt verschafften sich die Täter in beiden Fällen, indem sie mit einem Stein eine Tür beziehungsweise ein Fenster einwarfen. Während bei dem Einbruch in der Straße "An der Bachmühle" nur ein geringer Geldbetrag und eine Überwachungskamera erbeutet wurden, war der Täter bei einem Bistro in der Industriestraße in Neckarelz erfolgreicher. Dort betrug die Beute mehrere hundert Euro. P

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 06261/8090 zu melden.