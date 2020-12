Mosbach. (pol/mün) Das diesjährige Böllerverbot ist offenbar noch nicht jedermann bekannt. Und mit dem wahrscheinlich aufgehobenen Vorrat aus der letzten Neujahrsnacht wurde am Dienstagabend in Mosbach ein Briefkasten gesprengt. Dadurch entstand an dem Haus in der Pfalzgrafenstraße ein Schaden von 400 Euro, teilt die Polizei mit.

Durch die Wucht der Detonation wurde der Metallbriefkasten zerrissen und der Eingangsbereich des Hauses beschädigt.

Die Polizei Mosbach sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06261/8090 melden sollen.