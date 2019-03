Haßmersheim/Limbach. (pol/sdm) Die Fahrt eines 72-jährigen Rollerfahrers sowie die Autofahrt einer 28-Jährigen endeten in einem Krankenhaus. Die Polizei berichtet, dass der Rollerfahrer den Beamten am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in Haßmersheim aufgefallen ist. Da ein Alkoholtest mehr als 1,1 Promille ergab, musste er die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Die Autofahrerin war gegen 3.30 Uhr in Limbach unterwegs. Auch sie pustete 1,1 Promille und musste deshalb die Polizeibeamten begleiten.

Beide erwarten nun jeweils eine Anzeige sowie ein Fahrverbot.