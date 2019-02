Limbach. (pol/sdm) Binnen kurzer Zeit ereigneten sich zwei Unfälle in Limbach. Die Polizei berichtet, dass die Unfälle sich am Donnerstag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Laudenberg und Einbach in der Nähe der Einbacher Mühle ereigneten.

Gegen 13 Uhr fuhr ein Renault-Fahrer in Richtung Einbach. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Kleintransporter blieb mit seinem vorderen rechten Fahrzeugeck an dem Baum hängen. Dies verhinderte wohl, dass das Fahrzeug den Hang herabrutschte und die Insassen verletzt wurden. Der Schaden am Kleintransporter beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse konnte der Abschleppdienst zunächst nicht an die Unfallstelle fahren, weshalb der Transporter für eine längere Zeit an der Unfallstelle stand.

Gegen 14 Uhr fuhr dann eine 29-jährige Opel-Fahrerin an der Unfallstelle vorbei in Richtung Laudenberg. An der Steigung rutschte ihr Wagen rückwärts und prallte gegen den Renault. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Gemeindeverbindungsweg musste kurzzeitig für die Bergung des Renaults und bis zum Eintreffen des Streufahrzeugs gesperrt werden.