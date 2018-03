Haßmersheim. (pol/run) Die Benutzung einer Toilette war der Auslöser eines Streits zwischen einer 24-Jährigen und einer 27-Jährigen. Die beiden Frauen gerieten am Donnerstag in Haßmersheim auf einer Faschingsveranstaltung in Streit, der aber durch Bekannte zunächst beigelegt werden konnte.

Im weiteren Verlauf des Abends bat die 24-Jährige die 27-Jährige vor die Halle, um mit dieser nochmals über den Vorfall zu diskutieren. Hierbei kam es zwischen den beiden zu einem Gerangel, bei welchem die 24-Jährige durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt wurde.

Beide Kontrahentinnen hatten vor der Rangelei bereits ein paar Gläschen getrunken. Die Polizei beendete den Streit endgültig.