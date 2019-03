Haßmersheim. (RNZ) Eine Fehlbedienung war nach eigenen Angaben eines 24-Jährigen die Ursache eines Arbeitsunfalls am Samstagvormittag in der Firma Motip-Dupli in Haßmersheim.

Der Arbeiter wurde teilweise mit einer Flüssigkeit übergossen, wobei er schwere Verletzungen erlitt. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst des DRK in eine Spezialklinik gebracht. Die Feuerwehr war mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz, um zu verhindern, dass Bindemittel in das Erdreich gelangt.