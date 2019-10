Fahrenbach. (pol/mare) Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Fahrenbach bei einem Schreiner in der Krumbacher Straße in Fahrenbach einen Gabelstapler beschädigt. Das berichtet die Polizei.

Hierbei wurden mehrere Hebel ausgerissen, die Scheibenwischer verbogen, die Luft aus allen vier Reifen gelassen und das Fahrzeug mit Graffiti beschmiert. Zudem wurde Sand in den Tank gefüllt. Demnach ist der Stapler nicht mehr fahrtauglich. Geschätzt wird der Sachschaden auf circa 18.000 Euro bis 20.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, und bittet sie, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 an das Polizeirevier in Mosbach zu wenden.