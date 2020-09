Elztal. (pol/mare) Zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße im Ortsteil Dallau wurden am Samstag gegen 16.30 Uhr Polizei und Feuerwehr gerufen. Das berichten die Beamten.

Vermutlich löste ein technischer Defekt den Brand im dortigen Gästezimmer aus, durch den ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Zwei Familienmitglieder erlitten beim Löschen der Flammen leichte Rauchgasvergiftungen, sodass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die Elztaler Gesamtfeuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz.