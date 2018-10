Bei einem Unfall zwischen Dallau und Muckental wurden am Mittwoch zwei junge Männer schwer, eine Frau, ein weiterer Mann und ein Kind leicht verletzt. Foto: Jörn Ludwig

Elztal-Dallau. (pol/mare) Zwei schwer und drei leicht verletzte Menschen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch gegen 13.40 Uhr auf der Landesstraße zwischen Dallau und Muckental ereignete. Das berichtet die Polizei.

Was war geschehen? Der 19-jährige Fahrer eines Opel Corsa fuhr auf Landesstraße in Richtung Muckental und geriet nach momentanem Ermittlungsstand der Polizei in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß mit einem VW Touran einer 32-Jährigen zusammen.

Die beiden Insassen im Corsa wurden eingeklemmt und mussten von der anrückenden Feuerwehr Dallau befreit werden. Der 19-jährige Fahrer wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, der 20-jährige Beifahrer schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Fahrerin des Touran, der 57-jährige Mitfahrer sowie ein neun Jahre altes Kind wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Dallau war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis kurz nach 16 Uhr voll gesperrt. Da der Unfallhergang noch nicht zweifelsfrei feststeht, werden Zeugen - insbesondere die Insassin eines dem Touran vorausfahrenden Autos - gesucht. Sie können sich beim Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/60040 melden.