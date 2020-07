Elztal. (pol/rl) Schmutzfinken schütteten eine Ladung Bauschutt in einen Wald bei Rittersbach. Vermutlich kamen die Unbekannten zwischen Samstag, 20. Juni, und Sonntag, 28. Juni, in den Wald an der Mühlsteige und entsorgten dort etwa einen halben Kubikmeter Bauabfälle.

Info: Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Wald beobachten konnten oder andere Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06293/233 beim Polizeiposten Schefflenz zu melden.