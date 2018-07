Mosbach. (pol/mare) Gleich drei Gaststätten in Mosbach wurden in der Nacht zu Sonntag von Einbrechern heimgesucht. Das teilt die Polizei mit.

In ein griechisches Lokal in der Hauptstraße brachen der oder die Täter über das Oberlichtfenster einer Nebeneingangstür ein. Im Inneren durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Eine geringe Menge Bargeld, ein Handy und ein paar Schlucke aus einer Gin-Flasche waren die Ausbeute.

Ebenfalls aus einem griechischen Lokal in der Badgasse stahlen die offenbar kletterfreudigen Einbrecher eine hochwertige Sonnenbrille und etwas Wechselgeld, nachdem sie auch hier Schubladen und Schränke durchwühlt hatten.

Auch in ein weiteres Restaurant in der Mosbacher Hauptstraße wurde in derselben Nacht eingebrochen. Nach mehrfachen vergeblichen Versuchen, ein Fenster aufzuhebeln, entschlossen sich die Einbrecher dazu, die Scheibe des Fensters einzuschlagen. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen geöffnet und Tablets und Bargeld gestohlen.

Es ist nicht auszuschließen, dass es sich jeweils um den oder die gleichen Täter gehandelt hat. Die Polizei Mosbach bittet Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag - insbesondere in der Zeit von 1 bis 7 Uhr - in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich beim Polizeirevier unter der Telefon 06261/8090 zu melden.