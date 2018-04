Aglasterhausen. (pol/mare) Einen kompletten Satz Winterreifen hat ein dreister Dieb am Donnerstagabend in Aglasterhausen gestohlen. Der Unbekannte wurde bereits am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr im Hof eines Gebäudes in der Hauptstraße erwischt, als er gerade zwei Reifen wegtragen wollte. Die Eigentümerin sprach ihn an, woraufhin er die Räder zurücklegte.

Offenbar kam er wieder, denn in der Zeit zwischen 18 und 20.30 Uhr verschwand der komplette Satz dann doch. Die Reifen sind auf schwarzen Stahlfelgen aufgebracht, die mit silbernen VW-Radkappen verkleidet sind. Bei seinem ersten Versuch fuhr der Täter mit einem schwarzen VW Passat Kombi weg. Der Mann ist Mitte 40, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und sehr schlank. Er hat kurze, schwarze Haare und soll ein osteuropäisches Aussehen haben.

Hinweise auf die Reifen oder den Unbekannten sowie dessen schwarzen VW Passat Kombi werden erbeten an den Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080.