Zwingenberg. Die Eigentümerin eines Schreibwarenladens in der Obergasse hat am Mittwoch, 28. August, kurz nach 16 Uhr einen Dieb beim Griff in die Ladenkasse überrascht. Nach einem kurzen Gerangel flüchtete der Unbekannte mit mehreren Hundert Euro. Die Frau wurde nicht verletzt. Die Polizei hat sofort die Fahndung nach dem Kriminellen aufgenommen. Er soll etwa 1,75 Meter groß und schlank sein und schwarze Haare haben. Die Polizei in Bensheim nimmt Hinweise von Zeugen unter der 06251/8468-0 entgegen. (ots)