Neckargerach. (pol/rl) Das evangelische Gemeindehaus in der Neckargeracher Odenwaldstraße wurde zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, von Unbekannten an mehreren Stellen mit roter Farbe besprüht. Auch eine Sandsteinmauer wurde auf die gleiche Art und Weise verschmutzt. Der durch die Schmiererei angerichtete Sachschaden beläuft Polizeischätzungen zufolge auf etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mosbach-Diedesheim unter der 06261/6757-0 entgegen.