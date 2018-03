Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Der Zweckverband Bezirk Schwetzingen, zuständig für die Verbandskläranlage zwischen Brühl und Ketsch, hat sich zu einer Sondersitzung getroffen. Die Gemeindevertreter aus Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen genehmigten dabei das Geld für dringend nötige Sanierungsmaßnahmen.

So sei am Dach des Betriebsgebäudes ein "massiver Schaden" festgestellt worden, erklärte Verbandsvorsitzender René Pöltl. Auf das ursprüngliche Flachdach war in den frühen 1980er Jahren aufgrund erheblicher Undichtigkeiten bereits eine Satteldach-Konstruktion aufgesetzt worden. Die aus Asbest-Wellplatten bestehende Dachhaut sei nun durch Witterungseinflüsse derart stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es im Dezember zu einem starken Wassereinbruch gekommen sei.

Vor allem der Bereich der Elektro-Schalträume sei betroffen gewesen, schilderte Betriebsleiter Thomas Grabbe. Mit Notmaßnahmen war das Dach provisorisch abgedichtet worden. Zeitgleich war das Ingenieur-Büro Eberle von der Verbandsverwaltung bereits mündlich mit der Planung und Betreuung der Dachsanierung beauftragt worden. Die Kosten betragen rund 400.000 Euro. Im aktuellen Haushalt sind bereits 450.000 Euro für die Sanierung des Zentralablaufkanals eingeplant. Das Geld soll nun kurzfristig für die Dachsanierung verwendet werden. Die ursprünglich vorgesehene Maßnahme wird auf das nächste Haushaltsjahr verschoben.

Die Versammlung ermächtigte die Verbandsverwaltung, die Vergabe der Klärschlammverwertung gemeinsam mit dem Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch und dem Abwasserverband Untere Hardt durchzuführen und stellte dafür im aktuellen Haushalt 300.000 Euro bereit. Der bestehende Versorgungsvertrag läuft bis Ende April.

Die Teilnahme an einer europaweiten Sammelausschreibung erfolgt aus wirtschaftlicher Sicht. Die Gesamt-Schlammtonnage erhöht sich von rund 4000 Tonnen pro Jahr für den Zweckverband allein auf etwa 13.500 Tonnen für alle zusammen, was tendenziell zu günstigeren Entsorgungskosten führen soll. Der Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch übernimmt die federführende Abwicklung. Bieter können noch nicht genannt werden, weil die Submission erst Ende Januar erfolgte. Der neue Vertrag beginnt am 1. Mai, die Laufzeit beträgt drei Jahre.

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre geht die Verbandsverwaltung davon aus, dass nur mit moderaten Preiserhöhungen zwischen fünf und 15 Prozent, das heißt, mit Entsorgungspreisen von 50 bis 65 Euro pro Tonne Schlamm, zu rechnen ist. Bei 4000 Tonnen pro Jahr würden etwa 250.000 Euro zu Buche schlagen.

Ebenfalls einstimmig genehmigte die Versammlung die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik für die Faulbehälter bis zu einem Gesamtbudget von 1,5 Millionen Euro. Die noch erforderlichen Haushaltsmittel von 250.000 Euro werden im nächsten Haushalt eingestellt. Für die Sanierung der außenliegenden technischen Ausrüstung, unter anderem Wärmetauscher, Gaseinpressung, Rohrleitungen und Pumpen, erstellt das Ingenieur-Büro Pöyry eine detaillierte Planung und die Kostenberechnung. Die Maßnahme soll Anfang September begonnen werden. Die Versammlung möchte in der Juli-Sitzung einen Beschluss fassen.

Die Eigenkontrollverordnung des Umweltministeriums des Landes Baden-Württemberg schreibt vor, die gesamten Verbandskanäle einschließlich der Schächte zu untersuchen. Das wurde im Herbst vergangenen Jahres durchgeführt. Das Netz besteht insgesamt aus 97 Kanalverbindungen mit einer Gesamtlänge von knapp sieben Kilometern und aus 94 Schächten. Die festgestellten Schäden wurden in fünf verschiedene Zustandsklassen eingeteilt. Nur drei Haltungen haben keine Schäden.

Zwölf Schächte müssen dagegen sofort und 86 Schächte kurzfristig saniert und instandgesetzt werden. Das schreibt die Eigenkontrollverordnung vor. Die Sanierung der Sammlerkanäle soll noch dieses Jahr geplant werden, die Arbeiten sollen 2019 beginnen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 208.000 Euro, wovon der erste Sanierungsabschnitt gleich 138.000 Euro verschlingt.

Bei der Kostenschätzung wurden Erfahrungswerte herangezogen. Dabei handele es sich um eine grobe Schätzung, teilte das Ingenieurbüro Pöyry mit. Die Betriebsleitung der Kläranlage hat deshalb empfohlen, das Budget für den ersten Sanierungsabschnitt auf rund 200.000 Euro festzulegen. Auch dieser Beschlussvorschlag ging einstimmig durch.