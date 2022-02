Von Micha Hörnle, Philipp Weber und Stefan Hagen

Weinheim/Rhein-Neckar. Es ist eine Nachricht, die am gestrigen Dienstag die Region erschütterte, und die Schockwellen gingen bis in die Landeshauptstadt. Der langjährige Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Weinheim, Uli Sckerl, hatte am Montag den Kampf gegen den Krebs verloren, er wurde nur 70 Jahre alt.

> Der Mensch: Gerade an der Bergstraße und am Neckar schätzten die Bürger diesen Politiker ohne irgendwelche Allüren, eigentlich nannte ihn jeder nur Uli. Er stammte aus Weinheim – hier wuchs er in materiell bescheidenen Verhältnissen auf –, und seine Geburtsstadt sollte ihn sein gesamtes politisches Leben lang prägen: Hier gründete er die Grünen mit, hier saß er ab 2004 im Gemeinderat. Stets beherzigte er – auch längst nachdem er in der Landespolitik ein "hohes Tier" geworden war – den Wahlspruch seiner Großmutter: "Bleibe mit beiden Beinen im Leben." Für seine Erdung, so sagte er einmal der RNZ, sorge die Bergstraße: Hier war er oft unterwegs, am liebsten privat, wenn er die vielen Feste dieser Gegend besuchte. So gesellig er war, so konnte er auch streitbar sein. Denn in einem verstand er absolut keinen Spaß: wenn es um Menschenrechte ging. Und gerade in den letzten Jahren wurde der Klimaschutz sein Lebensthema. Doch dann kam Corona, und hier erlebte man Sckerl von seiner stärksten Seite: Er war der geborene Kommunikator, der die Zwänge der aktuellen Politik so erklären konnte, dass man auch als größter Kritiker der Regelungen auf einmal verstummte. Und in den Rathäusern der Region war er oft die letzte Rettung, als samstags unverständliche Corona-Verordnungen eintrafen, die am Montag umgesetzt werden mussten. Denn er verstand die Sorgen und Nöte an der "Basis". Sein Pragmatismus, der aber auf klaren Idealen gründete, machte ihm, gerade bei den Grünen, nicht nur Freunde. An der Bergstraße trug der ihm aber immer Achtung ein.

> Der Kommunalpolitiker: Wenn sie aufeinandertrafen, konnte es lautstark werden: Heiner Bernhard (SPD), von 2002 bis 2018 Oberbürgermeister in Weinheim, und Uli Sckerl, seit 2004 im Gemeinderat, fetzten sich mehr als einmal. Genauso oft versöhnten sie sich wieder. "Uli!", dröhnte Bernhards Bass bei solchen Gelegenheiten, Schulterklopfer inklusive. Dennoch: Sckerl und seine Grün-Alternative Liste (GAL) begleiteten Bernhard und die damals großen Fraktionen CDU, SPD und Freie Wähler kritisch. Mit am stärksten traten die Unterschiede im Vorfeld des Bürgerentscheids 2013 zutage, als die GAL mit Linken sowie Teilen von FDP und CDU gegen die Umwandlung einer Ackerlandschaft an der A 5 zu einem Gewerbegebiet opponierte. Das Bild änderte sich, als der spätere OB Manuel Just am Horizont auftauchte. Bei einer Presserunde in der Grünenzentrale erklärten sich die GAL-Spitzen zu Unterstützern des Wahlsiegers von 2018. Dass Sckerl die Fäden zog, gilt als offenes Geheimnis. Es folgte die eine oder andere Irritation mit Just, doch die Wähler nahmen das weder Sckerl noch der GAL übel. Seit knapp drei Jahren ist die Weinheimer Version der Grünen die stärkste Fraktion im Gemeinderat. Sckerl nutzte die Gelegenheit. Er begann, frische und junge Kräfte aufzubauen.

Sckerl kämpfte vor Ort für die Werte der liberalen Demokratie. Als Reaktion auf Bundesparteitage der rechtsextremen NPD in Weinheim wurde er im letzten Jahrzehnt zu einem der Gründerväter des Bündnisses "Weinheim bleibt bunt". Auch zu anderen gesellschaftspolitischen Fragen nahm er Stellung, nicht zuletzt zur Auseinandersetzung mit Impfgegnern und Querdenkern. Nun hat Weinheim einen engagierten Stadtrat und (Gegen-)Demonstranten weniger.

> Der Kreispolitiker: Uli Sckerl war ein Grüner der ersten Stunde auch im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises. Als die Partei 1984 erstmals den Einzug schaffte, war der Weinheimer mit dabei, als man – quasi als Willkommensgruß – dem damaligen Landrat Albert Neckenauer einen Kaktus überreichte, erinnerte sich der frühere Kreissprecher Berno Müller. Sckerl habe sich dann im Laufe der Jahre von einem äußerst kritischen Wegbegleiter des Kreises zu einem wahren Fachmann und von Landrat Jürgen Schütz, der von 1986 bis 2010 amtierte, überaus geschätzten Wegbegleiter entwickelt, erzählt Müller. So sei es auch keine Überraschung gewesen, dass Sckerl die Rede beim Abschied von Landrat Schütz im Namen aller Fraktionen gehalten habe. Für seine Verdienste um die Kreispolitik wurde Sckerl 2004 die Landkreismedaille in Bronze verliehen, 2009 bekam er den Ehrenring des Rhein-Neckar-Kreises. 2013 folgte die Landkreismedaille in Silber. Seine Beiträge im Kreistag – meist ohne jedes Manuskript vorgetragen – waren fast ausnahmslos rhetorische Höhepunkte in diesem Gremium. Nach 33 Jahren Zugehörigkeit beendete Uli Sckerl im Jahr 2017 seine politische Arbeit im Kreistag.

"Nach so langer Zeit ist jetzt ein Wechsel angesagt", sagte Sckerl damals. Seine ambitionierte Tätigkeit im Landtag und in der grün-schwarzen Koalition lasse sich nicht mehr mit den Anforderungen des Ehrenamtes im Kreistag in Einklang bringen. "Der wichtigste Sitzungstag im Kreis, aber auch in der Landespolitik, ist immer der Dienstag. Das lässt sich nicht mehr unter einen Hut bringen, da ich das Ehrenamt ernst nehme", warb er um Verständnis für seine Entscheidung. Der Verzicht fiel ihm nicht leicht, denn "ich habe Kreispolitik immer mit viel Herzblut betrieben".

Uli Sckerl während einer Rede im Landtag. Foto: dpa

Das Urgestein

Im Landtag war Uli Sckerl einer der zentralen Akteure der Grün-geführten Regierungskoalitionen

Von Roland Muschel

Stuttgart. Im Mittelpunkt stand Hans-Ulrich Sckerl nach eigener Aussage nicht gerne. Tatsächlich suchte das grüne Urgestein das öffentliche Rampenlicht nur, wenn er dies in der Sache für erforderlich hielt – sei es, um die eigene Basis zu befrieden, sei es, um den Koalitionspartner CDU bei Wünschen nach weiteren Befugnissen für die Sicherheitsbehörden in die Schranken zu weisen. Das tat der Innenexperte dann nicht mit dem rhetorischen Florett; seine verbale Waffe war eher der Vorschlaghammer. Politisch kämpfte er nicht zuletzt für die Aufarbeitung des Polizeieinsatzes gegen Stuttgart-21-Gegner am "Schwarzen Donnerstag" im September 2010, für die Stärkung der direkten Demokratie und dafür, konsequent gegen rechte Umtriebe vorzugehen.

Mittendrin im politischen Geschehen aber war Sckerl gerne. 2006 zog er über ein Zweitmandat aus dem Wahlkreis Weinheim in den Landtag ein. 2011, als Winfried Kretschmann als erster Grüner das Amt des Ministerpräsidenten übernahm, wurde Sckerl Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion – und damit ein zentraler Akteur der Landespolitik. Die Parlamentarischen Geschäftsführer sind wie Manager der Fraktionen: Nach innen müssen sie disziplinierend wirken, nach außen die Interessen der Abgeordneten gegenüber Regierung und Landtagsverwaltung vertreten und in der Koalition mit dem jeweiligen Gegenpart beim Bündnispartner zentrale Vorhaben auf ihre Mehrheitsfähigkeit hin abklopfen.

Es ist kein Job für Schönheitspreise, aber einer, der fürs Regieren essenziell ist. Im Maschinenraum der Macht hat sich Sckerl wohlgefühlt, er hat die Kolben geschmiert, damit die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Fraktion reibungslos lief und die Öffentlichkeit, wenn es mal stockte, keine Notiz davon nahm. Als Parteilinker, der immer daran interessiert war, dass die grüne Ministerpräsidentschaft nicht als Fußnote in die Landesgeschichte eingeht, und als ebenso harter wie fairer Verhandlungspartner war er für diese Rolle prädestiniert.

In Stuttgart herrschte am Dienstag parteiübergreifend Bestürzung über Sckerls Tod. Parlamentspräsidentin Muhterem Aras würdigte den Parteifreund als "Kämpfer für ein selbstbewusstes Parlament". Innenminister Thomas Strobl (CDU) nannte Sckerl einen "feinen Kerl". Auch wenn er es ihm inhaltlich nicht immer einfach gemacht habe, habe er unheimlich gerne mit dem "verlässlichen Frontkämpfer für unsere Demokratie" zusammengearbeitet.

Kretschmann würdigte Sckerl als außerordentlich engagierten und besonnenen Abgeordneten: "Ich bin sehr bestürzt und traurig über seinen Tod." Der Landtag verliere einen markanten Abgeordneten, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz lobte Sckerl als "klugen Mentor, einen ehrlichen Ratgeber" und "lieben Freund".

Für Sckerl wird die Ersatzkandidatin aus seinem Wahlkreis, die Schriesheimerin Fadime Tuncer, nachrücken. Die Stadträtin, Vize-Bürgermeisterin und Vorsitzende der Bergsträßer Grünen war Sckerls langjährige Wahlkreismitarbeiterin.