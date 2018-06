Fast drei Jahre lang lebte der Zirkus "Luna" der Familie Frank unter der Altrheinbrücke in Mannheim-Sandhofen. Foto: Gerold

Mannheim. (gol) Die Zirkusfamilie Frank hat für sich und ihre 40 Tiere ein neues Quartier gefunden – allerdings nur als Zwischenlösung. Wie die RNZ von der Stadt Mannheim gestern erfahren hat, zieht der Zirkus zurzeit von Sandhofen nach Wallstadt um. Dort darf er bis zum August bleiben.

Der Grund: Die Kommune will den Kindern des Direktorensohnes, Stefan Frank, und seiner Lebenspartnerin Alexandra Finckh die Gelegenheit geben, das Schuljahr in Mannheim abzuschließen. Danach müsse Seniorchef Walter Frank schnellstens eine neue Bleibe für sein Unternehmen suchen, heißt es weiter.

Seit nahezu drei Jahren leben die Franks, die mit ihrem Zirkus "Luna" in achter Generation unterwegs sind, bereits unter der Altrheinbrücke in Sandhofen. Dort waren sie nach einem großen Unglück im Juni 2015 in Buchen gezogen.

Damals hatte der Elefant Benjamin das Stallzelt verlassen und einen 65-jährigen Mann getötet. Von diesem Schicksalsschlag hat sich der kleine Zirkus bis heute nicht erholt. Nur wenige Wochen später fällt die Zugmaschine aus und die Familie strandet mitsamt Hunden, Katzen, Dromedaren, Esel, Schweinen, Ziegen und Ponys im Mannheimer Norden.

Der Wegzug nach Wallstadt war jetzt unvermeidlich. Anwohner beklagten sich über Geruchsbelästigung. Auch der benachbarte Wassersportverein, der noch im Juni die süddeutschen Kanumeisterschaften ausrichtet, forderte vehement sein Recht auf das Gelände.

Zwar ist dieses Standortproblem nun gelöst, doch andere sind entstanden: "Mannheim ist unsere Heimat geworden. Die Kinder fühlen sich wohl und haben Freunde gefunden", sagte Alexandra Finckh der RNZ. Sie und ihr Lebensgefährte hätten außerdem Arbeit gefunden.

Darüber hinaus seien die hochbetagten Eltern von Stefan Frank in Mannheim in guter ärztlicher Betreuung. Deswegen wolle man auf jeden Fall im Raum Mannheim bleiben und den Traum einer "Jugendfarm mit zahmen Tieren" verwirklichen, wünscht sie sich.