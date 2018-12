Von Stefan Kern

Region Schwetzingen. Das Leben in den Armenvierteln von São Paulo ist hart - besonders für Kinder. Die Kluft zwischen arm und reich ist in Brasilien enorm, in den Favelas sind Gewaltverbrechen und Drogenhandel an der Tagesordnung. Die Sozialarbeiterin Katrin Bugert lebt seit 14 Jahren in São Paulo. Die Oftersheimerin ist Mitbegründerin des "Circo Ponte das Estrelas", des Zirkus Sternenbrücke.

Die Artisten sind allesamt Jugendliche aus brasilianischen Favelas, die mit Akrobatik und Clownerie versuchen, der Spirale aus Armut und Gewalt zu entkommen. Anfang Januar startet der Kinderzirkus seine zweite große Deutschlandtournee und kommt auch in die Rhein-Neckar-Region.

Katrin Bugert erzählt über ihre Arbeit im "Circo Ponte das Estrelas". Foto: Lenhardt

Meist verbinden Deutsche mit Brasilien eher Samba, Strand und überschäumende Lebensfreude. Doch die Realität für die meisten Brasilianer sieht anders aus, weiß Katrin Bugert: "Eine unbeschwerte Kindheit ist gerade in den Favelas der Großstädte eher die Ausnahme. Der Weg in die Welt der Drogen und der Gewalt ist in São Paulo leider sehr kurz." Die Oftersheimerin machte in Mannheim Abitur, dann zog es sie in den hohen Norden nach Hamburg. Dort arbeitete sie mehrere Jahre als Jugendhelferin.

Vor 14 Jahren suchte eine Freundin Hilfe beim Aufbau der Jugendarbeit in São Paulo. Katrin Bugert packte die Gelegenheit am Schopf und machte sich auf nach Südamerika. An das Leben in der über 21 Millionen Menschen umfassenden Metropole musste sich die Kurpfälzerin jedoch erst gewöhnen. Auch für sie ist das Leben in der Megacity hart: "Man muss sich Inseln suchen, um nicht unterzugehen."

Und eine dieser Inseln heißt Sternenbrücke. Katrin Bugert war von Anfang an bei dem Projekt dabei. Das Wissen, den Kindern helfen zu können, ist der Sozialarbeiterin wichtig. "Natürlich ist es objektiv betrachtet nur ein Tropfen auf den heißen Stein", gibt sie zu. Die Jugendlichen kommen aus den fünf Favelas der näheren Umgebung. Allerdings gibt es nur Platz für 20 Teilnehmer zwischen zwölf und 18 Jahren in dem Zirkus-Projekt.

Die jugendlichen Zirkusmitglieder studieren spaßige Nummer ein, die sie bald auch in Deutschland zeigen. Foto: Bugert

Jeden Tag vor und nach der Schule und alle 14 Tage am Wochenende steht Zirkustraining an. Darüber hinaus bekommen die Kinder Hilfe bei bei den Hausaufgaben sowie Kunst- und Musikunterricht. Die Kostüme und Requisiten für die Auftritte entstehen in Eigenregie. Wer Artist sein will, braucht also viel Disziplin. Der Zirkusweg sei nicht ohne Steine, betont Katrin Bugert. Es passiere immer wieder, dass auch Zirkuskinder auf die schiefe Bahn gerieten, doch am Ende sei der Zirkusweg der bessere. "Der Weg, der glücklicher macht", betont sie. Man müsse während der Auftritte in der Manege nur in die vor Freude strahlenden Augen der Jungen und Mädchen sehen.

Als absolutes Ausnahmeereignis gilt die Deutschland-Tournee. Vor zwei Jahren kam der Zirkus Sternenbrücke zum ersten Mal in die Heimat seiner Mitbegründerin. Die brasilianischen Artisten bekamen jede Menge Lob und Beifall. "Noch heute leuchten die Augen der Jugendlichen angesichts der enormen Resonanz", betont die Oftersheimerin. Dementsprechend hoch ist bei der Truppe nun die Vorfreude auf die zweite Tournee. Das Programm "Santiagos Welt" erzählt eine Geschichte und philosophischem Tiefgang. Untermalt wird sie mit Akrobatik und Clownerie.

Info: In der Region finden zwei Aufführen des "Circo Ponte das Estrelas" statt: Am Sonntag, 13. Januar, um 16 Uhr in der Freien Waldorfschule Heidelberg (Mittelgewannweg 16) und am Dienstag, 15. Januar, um 19.30 Uhr in der Freien Waldorfschule Mannheim (Neckarauer Waldweg 131). Der Eintritt ist frei. Da sich das Projekt durch Spenden trägt, wird um eine kleine Unterstützung gebeten. Weitere Informationen, auch auf deutsch, gibt es im Internet unter www.circopontedasestrelas.com