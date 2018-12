Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Die Orangen kosten 40 Cent das Kilo. Den Kopfsalat gibt es für zehn Cent das Stück. "Zucker raffiniert, fein" und Milka-Schokolade liegen im Regal. Cola und Mineralwasser stehen in der Ecke am Boden. Rosenkohl lagert im Gemüseregal. Nicht viel anders als im kleinen Tante-Emma-Laden von einst. Doch die Waren in der Hockenheimer Tafel kosten 70 bis 80 Prozent weniger als in herkömmlichen Supermärkten, wie Tafelladen-Leiterin Petra Benz erklärt.

Sie war vom ersten Tag an als ehrenamtliche Helferin dabei. Und die Eröffnung der Tafel in Hockenheim lag am Dienstag auf den Tag genau zehn Jahre zurück. Das war für alle Beteiligten, die den Laden am Leben halten, ein Grund zum Feiern. Stilecht bei Tee und Erbsensuppe mit Einlage ließ man es sich gut gehen, und die gekommenen Gäste waren eingeladen, sich zu bedienen - darunter Hockenheims Oberbürgermeister-Stellvertreter Fritz Rösch, Jens Weisbrod, Bürgermeister von Neulußheim, und der Bürgermeister-Stellvertreter von Reilingen, Friedbert Blaschke. Geschmeckt hat es allen.

Die Bananen, die im Regal liegen, haben ein paar braune Flecken. Im Orangennetz ist eine Frucht dabei, die nicht mehr einwandfrei ist. Im Tafelladen schneiden die Mitarbeiterinnen das Netz auf und werfen die schlechte Orange weg. Der Rest wird billig verkauft. "Aber es kommt nichts ins Regal, was wir selbst nicht auch essen würden", sagen sie. Und es wird auch nichts verschenkt.

"Weil wir den Leuten nicht das Gefühl geben wollen, dass sie Almosen bekommen. Sie sollen ihr Selbstwertgefühl nicht verlieren. Und außerdem erreichen wir damit eine Mengenregulierung. Niemand nimmt mehr mit, als er und seine Familie brauchen", erklärt Hubert Mitsch vom DRK Kreisverband Mannheim.

Im rund 22 Quadratmeter großen Lädchen der Hockenheimer Tafel ist zwar vieles extrem günstig zu haben. Allerdings nicht für jeden. Einkaufen dürfen hier nur Menschen, die knapp bei Kasse sind. "Nur wer nachweisen kann, dass er höchstens den Hartz-IV-Satz zur Verfügung hat, darf sich bedienen", so Mitsch. Insgesamt betreibt das DRK Mannheim fünf solcher Läden - in den Mannheimer Stadtteilen Schönau, Rheinau und Neckarstadt, in Edingen-Neckarhausen und Hockenheim sowie eine mobile Tafel in Schriesheim.

Wer den Nachweis der Bedürftigkeit mit Hilfe eines Hartz-IV-Bescheids oder mit Kontoauszügen belegen kann, erhält einen Kundenausweis mit Lichtbild. An drei Tagen der Woche sind die Tafelläden zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet. Weil mit der Ankunft der Geflüchteten die Zahl der Bedürftigen drastisch gestiegen war und die Damen hinter dem Verkaufstisch mit den vielen neuen Kunden nicht mehr klar kamen, hat man ein Punktesystem eingeführt. Rote, gelbe und blaue Punkte, wurden auf die 183 Mitgliedsausweise geklebt. Jede Farbe gilt für einen der drei Einkaufstage - Dienstag, Donnerstag und Samstag. Das führt dazu, dass sich Bedürftige wie Obdachlose, Arbeitslose, Flüchtlinge und finanziell schwach aufgestellte Menschen gleichmäßig auf die drei Tage verteilen.

Um den Andrang um 15 Uhr zu steuern, verteilen die Tafel-Mitarbeiterinnen Lose. Nicht wer zuerst da ist, kommt als erster dran, sondern wer das günstigste Los zieht. Ohne die Lose standen die Kunden teilweise ab 11 Uhr vor dem Laden. Das ist nun vorbei.

Ansonsten bereite die Kundschaft keine Probleme: "Das geht in Hockenheim ganz ruhig und ordentlich über die Bühne", betont Tafel-Urgestein Petra Benz. Sie zieht sich künftig aus der ersten Reihe der Hockenheimer Tafel zurück, um mehr Zeit für ihr Enkelkind zu haben. Als Nachfolger steht Olaf Zschocke bereit. Insgesamt arbeiten 32 Ehrenamtliche im Tafelladen. Die Lebensmittel sind Spenden von Bäckereien, kleinen und großen Supermärkten. Meist ist es Ware, die sich im regulären Handel nur noch schwer absetzen lässt.