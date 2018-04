Worms. (dpa-lrs/mare) Noch ein Ausflugsziel für Ostermontag gesucht: Dann wäre Worms vielleicht einen Abstecher wert. Denn die neuen Glocken des Doms werden geweiht.

Die besondere Feierlichkeit steht um 15 Uhr im Wormser Dom an. Dann werden die fünf neuen Glocken geweiht, die demnächst im Turm der fast 1000 Jahre alten Kathedrale schlagen sollen. Die Klangkörper aus Glockenbronze hängen derzeit noch an starken Holzgerüsten im Kirchenschiff. Sie haben Durchmesser zwischen 1,64 Meter und 0,75 Meter und wiegen zwischen 2855 Kilogramm und 297 Kilogramm.

Bei den Feierlichkeiten, zu denen auch der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf erwartet wird, werden die Glocken von den Stiftern jeweils dreimal angeschlagen, zudem wird die jeweilige Aufschrift verlesen: Auf den Glocken stehen die Namen der heiligen Bischöfe von Worms und der Glockenstifter.

Die Glocken sind ein Geschenk des Dombauvereins zum 1000-jährigen Bestehen des Gotteshauses. Es wird am 9. Juni mit einem Festakt und am 10. Juni mit einem Gottesdienst gefeiert.

Am 11. und 12. April sollen die erst kürzlich gegossenen Klangkörper mit einem Kran in die Türme gehoben werden, wo sie künftig zusammen mit drei bereits vorhandenen Glocken schlagen. Vor allem die große Glocke durch die Öffnung zu bringen, werde große Präzision erfordern, sagte der Vorsitzende des Dombauvereins, Udo Rauch. Bei der Anlieferung der Glocken am Mittwoch habe man im Dom einen Türstopper "weggeflext", weil der im Weg gewesen sei. Zu ebener Erde gehe das noch. "Aber wenn man in 60 Meter Höhe ist, muss alles stimmen", so Rauch.