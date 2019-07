Von Carsten Blaue

Mannheim. In den Städten kommt man mit dem Wohnungsbau nicht hinterher und auf dem Land gibt es, gemessen am Bedarf, zu viele neue Wohnungen. Auf diesen einfachen Nenner kommt das etwas sperrig betitelte "Wohnungsbaubedarfsmodell" des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Auch Mannheim und Heidelberg kommen in der Studie nicht besonders gut weg. Und was den ländlichen Raum angeht, so müsste es laut der Zahlen etliche Leerstände geben - für den Neckar-Odenwald-Kreis weist die Statistik etwa einen Überhang von 75 Prozent, gemessen am Bedarf, aus.

Wer sich mit der Regionalplanung vor Ort befasst, muss das Ganze differenzierter sehen. Der Direktor des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN), Ralph Schlusche, zum Beispiel. Er sieht gerade dank Mannheim, Heidelberg und auch Schwetzingen und Landau ein Alleinstellungsmerkmal für die Metropolregion Rhein-Neckar, und das sind die Konversionsflächen: "Was war das erst ein Geschrei! Wir haben hier aber die Chance für neue Stadtteile, und das innerorts."

Und weil die Kommunen Flächen gekauft hätten, würden sie auch mitbestimmen können, was dort entsteht. Perspektiven für mehr Wohnraum in den Zentren. Doch nicht überall ist die Baubereitschaft so hoch. Der VRRN schreibt derzeit das Kapitel zu Wohnbauflächen im Regionalplan fort. "Aber in einem Plan kann man noch nicht wohnen", so Schlusche. Es komme auf die Städte und Gemeinden an, den Wohnbau vor Ort über die Flächennutzungsplanung voranzutreiben. Auch um den Bedarf zu decken.

Doch gerade kleinere Gemeinden wollen gar nicht um jeden Preis größer werden, weil die Infrastruktur das Bevölkerungsplus vor Ort vertragen muss. So hört man es zum Beispiel aus Hirschberg an der Bergstraße oder aus Edingen-Neckarhausen. Und selbst Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner sieht für seine Stadt Wachstumsgrenzen - konkret bei 175.000 Einwohnern. Und wenn eine Kommune über Wohnbau wachsen will, "dann braucht sie immer noch jemanden, der bauen will", so Schlusche. Sprich: Sie braucht Investoren und Bauherren.

Ralph Schlusche. Fotos: Gerold

Interessant ist auch, dass der VRRN irrte: "Wir haben gemerkt, dass die Prämissen nicht mehr stimmen", so Schlusche. Beim Aufstellungsbeschluss für die neue Regionalplanung war man noch davon ausgegangen, dass die Bevölkerungszahl der Metropolregion schrumpft. Am Ende des Prozesses wusste man: Sie wächst.

Prognostiziert um 120.000 Einwohner bis zum Jahr 2030: "Und das liegt nicht an einem Geburtenüberschuss, sondern daran, dass wir Zuzugsregion sind", betont der Verbandsdirektor im Gespräch mit der RNZ. Rhein-Neckar ist eben attraktiv - zum Leben und zum Arbeiten.

Was die Regionalplanung auch bedenken muss: Die Haushalte werden kleiner. Raum, der früher für vier Personen gereicht hat, wird heute im errechneten Schnitt von 1,9 Personen bewohnt. Was wiederum rund 60.500 neue Haushalte bis 2030 bedeuten würde. Die Frage ist, wo diese entstehen müssen.

Schlusche sagt, es sei keine Lösung, wenn es in den Städten nur die Arbeitsplätze gebe und das Wohnen auf dem Land: "Dann haben wir wieder das Pendlerproblem." Das heiße aber nicht, dass sich alles auf die Zentren konzentrieren sollte. Zwar prognostiziere auch der VRRN für den ländlichen Raum einen geringeren Wohnflächenbedarf. Verallgemeinern dürfe man diesen Befund aber nicht.

Denn gerade die Orte, die gut an öffentliche Nahverkehrsnetze angebunden seien, hätten Chancen - "auch wenn man nicht überall eine S-Bahn hinbauen kann". Zudem teilt er den Eindruck der Studie nicht, dass im ländlichen Bereich in den vergangenen Jahren am Bedarf vorbei gebaut worden sei. Auch eine Landflucht gebe es nicht, eher eine Auswahl des Wohnorts nach Lebensphase: "Wie wir wohnen, ändert sich im Laufe des Lebens", so Schlusche.

Junge Familien mit Kindern seien zum Beispiel für die hohe Lebensqualität in kleineren Orten aufgeschlossen - erst recht, wenn es dort Läden, Kindergärten, Schulen, Ärzte und eine "digitale Autobahn" gibt, also das schnelle Internet. Stichwort: Homeoffice. Es gibt also viele Aspekte, die bei der regionalen Wohnbauplanung einkalkuliert werden müssen.

Besonders wichtig ist aber die Prämisse einer möglichst flächensparenden Konzeption. Egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Es muss eben nicht immer gleich das Neubaugebiet sein. Oft tut es die innerörtliche Entwicklung. Gerade deshalb sind die Konversionsflächen für Schlusche ein "Glücksfall".