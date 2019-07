Sie stecken mitten in der Vorbereitung des Runden Tischs zum Wohnpark "Am Schrankenbuckel" (v.l.): Bürgermeister Ralf Göck, Andrea Zanner, Planer Timo Buff und Alexander Kuhn. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Brühl. Im künftigen Wohnpark "Am Schrankenbuckel" sollen einmal zwischen 500 und 600 Menschen leben. Die Fläche, die auch den Sportplatz des Fußballvereins FV 1918 Brühl umfasst, liegt nahe am Zentrum. Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar. Im Süden grenzen Schule, Schwimmbad, drei Kindergärten und Sporthalle an das Areal an. Auch der beliebte Steffi-Graf-Park ist nicht weit entfernt.

Dass der Sportplatz verlagert wird, ist bereits bekannt. Die gesamte Fläche, die überplant werden soll, erfüllt alle Anforderungen an die politische Vorgabe für eine sogenannte Innenraumverdichtung. Gutachter zu den Themen Verkehr, Lärm und Artenschutz sind bereits am Werk, doch die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Etwa 70 Prozent der rund 300 Wohneinheiten sollen als Mehrfamilienhäuser mit drei bis fünf Stockwerken gebaut werden. Rund 30 Prozent sind als Einfamilienhäuser geplant. Es ist das Bauen in die Höhe, das die Nachbarschaft auf den Plan gerufen hat. Einige von ihnen haben die Bürgerinitiative (BI) "Sportareal am Schrankenbuckel" gegründet. Fast tausend Unterschriften hat die BI vorgelegt. Sie richten sich gegen die Planung, die aus einem Architektenwettbewerb hervorging.

"Den Siegerentwurf haben wir im März im Gemeinderat vorgestellt, er wurde bei zwei Gegenstimmen beschlossen", erklärt Brühls Bürgermeister Ralf Göck. Nun gehe es darum, diesen Entwurf im nächsten Jahr in einen Bebauungsplan zu überführen. Bis es dazu kommt, will man aber ein ergebnisoffenes Beteiligungsverfahren gemeinsam mit der Bürgerschaft beschreiten. "Dafür haben wir uns professionelle Hilfe geholt", sagt Göck.

Eine Beteiligung der Bürger ist innerhalb der Bauleitplanung in Form von Offenlegungen rechtlich geregelt. Dabei haben die Bürger die Möglichkeit, Einwendungen vorzubringen. "Das ist allerdings kein Dialogverfahren, sondern geht nur in eine Richtung", erläutert Timo Buff vom Planungsbüro Sippel/Buff. Die Beteiligung der Bürger soll nun mithilfe eines so genannten Runden Tischs erfolgen.

"So möchten wir in einen Dialog mit den Bürgern kommen", betont Buff. Der Auftaktdialog mit den Brühlern findet bereits am Mittwoch, 24. Juli, ab 18.30 Uhr in der Festhalle statt. Allerdings sei es schwierig, mit mehreren Hundert Bürgern einen strukturierten und kontinuierlichen Dialog zu führen, so Buff. Deshalb soll am Runden Tisch nur eine begrenzte Zahl von Vertretern der Bürgerschaft teilnehmen.

Die erste Sitzung des Runden Tischs findet dann im September statt. Dem neuen Gremium sollen insgesamt 22 Personen angehören. Aus der Gemeindeverwaltung sind der Bürgermeister und je ein Vertreter des Haupt- und Bauamts vorgesehen. Hinzu kommen je ein Vertreter der vier Fraktionen im Gemeinderat, drei Vertreter der Bürgerinitiative "Sportareal am Schrankenbuckel", ein Vertreter der Kindergärten, ein Vertreter der Seniorenheime und ein Behindertenbeauftragter.

Weitere Teilnehmer werden mittels Bewerbung und per Losverfahren ermittelt - darunter drei Vertreter der Anrainer (je einer aus den Bereichen Ost, West und Nord), drei Brühler Bürger aus dem erweiterten Umfeld und drei künftige Bewohner der neuen Wohnanlage.

Als Experten sind drei Planer und Architekten dabei, sowie zwei Projektbegleiter der MVV, eine Person der Projektentwicklungsgesellschaft Arge und drei weitere Experten zum Thema Verkehr, Lärm und Artenschutz. Der Runde Tisch tagt nicht öffentlich, allerdings werden die Inhalte protokolliert und im Internet veröffentlicht. Gegen Ende des Jahres kann der Runde Tisch dem Gemeinderat optional einen Zwischenbericht vorlegen. Mitte 2020 könnten die Mitglieder dem Kommunalparlament dann eine Empfehlung geben, welche der gemeinsam erarbeiteten Aspekte man in den Bebauungsplan aufnehmen sollte.

Beim Auftaktdialog in der Stadthalle wird es vier Thementische geben. Die einzelnen Gruppen können dabei von Tisch zu Tisch wechseln und miteinander diskutieren. Am Ende der dreistündigen Veranstaltung wollen die Moderatoren ein Resümee ziehen und die eingebrachten Ideen vorstellen.