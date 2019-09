Von Stefan Kern

Oftersheim. Wenn es um den Wald geht, kommt man derzeit vor allem um ein Thema nicht herum: der Klimawandel und seine Auswirkungen. So auch beim "Tag des Waldes" am vergangenen Sonntag in Oftersheim. Bürgermeister Jens Geiß, Erster Landesbeamter Joachim Bauer und Ministerialrat Felix Reining vom Landesbetrieb Forst sprachen von einer "großen Zeitenwende", die der Klimawandel für den Wald bedeute.

In seiner Begrüßungsrede erklärte Geiß, dass der Wald so wie wir ihn kennen, wohl bereits Geschichte sei. Ein deutliches Zeichen dafür sei das Areal zwischen den beiden Wildgehegen. Zehn große Buchen fielen dort der Hitze zum Opfer und mussten gefällt werden. "Umso wichtiger ist der Tag des Waldes", betonte der Bürgermeister. "Man muss den Menschen erklären, was im Wald geschieht und was wir tun können." Den Bürgern müsse klar werden, dass der Wald "ein kostbares Stück Natur" sei, ergänzte Bauer.

Für den Hardtwald war es ein guter Tag. Dunkle Wolken brauten sich über dem Feldherrenhügel bei der Grillhütte zusammen, und morgens regnete es sogar ein bisschen. "Aber das ist immer noch viel zu wenig", betonte Reining. Die Sommer 2018 und 2019 hätten dem Wald enorm zugesetzt, sodass "gravierende Schäden" entstanden seien. Allein für 2019 weist die Forststatistik in Baden-Württemberg rund drei Millionen Kubikmeter Schadholz aus.

Als Beispiel für ein wirksames Handeln führten Geiß, Bauer und Reining das Waldweide-Konzept in Oftersheim an. Dort ist die Waldweidewirtschaft grundsätzlich verboten. Denn sie wurde in früheren Jahrhunderten so intensiv betrieben, dass der Wald existenziellen Schaden nahm. Doch in einem eingezäunten Areal des Hardtwalds ist die Weidewirtschaft per Ausnahmegenehmigung wieder erlaubt.

Dabei solle der Wald lichter werden und Platz geschaffen werden für seltene Tier- und Pflanzenarten, erklärte Bauer. Neben Ziegen kommen derzeit auch Schafe und Esel als vierbeinige "Waldarbeiter" zum Einsatz. Gemeinsam sollen sie junge Baumtriebe, Brombeersträucher und Efeu fressen.

Ohne diese kontrolliert eingesetzten Weidetiere würde sich die offene und sehr artenreiche Dünenlandschaft zu einem undurchdringlichen Dickicht entwickeln und Tier- und Pflanzenspezialisten wie Sandstrohblume oder Wolfsmilchschwärmer verdrängen.

"Für erfolgreichen Artenschutz bedarf es des menschlichen Eingriffs", erklärte Mattias Rupp von der forstwirtschaftlichen Versuchsanstalt im Rahmen einer aufschlussreichen Exkursion durch den Wald mit Revierförster Achim Freund. Nur so könne man die zahlreichen Schutz- und Erholfunktionen des Walds erhalten.

Allerdings stand der 34. "Tag des Waldes" nicht nur im Zeichen des Klimawandels und düsterer Prognosen. Nach der musikalischen Eröffnung des Fests durch die drei Alphornbläser "Die Badischen" begann für Kinder wie Erwachsene ein entspannter Nachmittag im Schatten des Feldherrenhügels.

Das Programm reichte vom Mitmach-Zirkus "Paletti" und einem Niederseilgarten bis hin zu ausgewählten Spezialitäten vieler Vereine. Für gute Stimmung sorgten die Musikfreunde und die Tanzgruppe "Böhmerwald" sowie der Musikverein.

"Der Wald ist eine Oase für den Menschen", stellte die 86-jährige Anneliese Herm fest. Die 13-jährige Mariette pflichtete ihr bei. Sie habe schon früher "Buzzel" (Tannzapfen) für das heimische Feuer gesammelt und den Wald als Spielplatz genutzt, erzählte Anneliese Herm. Und Mariette mag den Wald wegen der Ruhe. "Im Wald zu sein, ist einfach schön", betonte sie.