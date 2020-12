Ein Blick in das Mannheimer Briefzentrum. Hier wurden für das Weihnachtsgeschäft 800 weitere Mitarbeiter eingestellt. Das Corona-Infektionsgeschehen bei der Post entspreche „in etwa der Entwicklung in der Gesamtbevölkerung“, sagt Frank Steinbrenner. Fotos: Deutsche Post DHL

Von Carsten Blaue

Frankfurt/Mannheim.Die Adventszeit hat begonnen. Für die Mitarbeiter der Deutsche Post DHL wäre das normalerweise der Startschuss für die arbeitsreichsten Wochen im Jahr. Doch dieses Jahr ist alles anders. Auch beim Logistik- und Postunternehmen. Denn schon mit Beginn der Corona-Pandemie in diesem Frühjahr gingen die Zahlen der Paketzustellungen durch die Decke. Seitdem schaffen die Postler auf Hochtouren – und das Weihnachtsgeschäft kommt da jetzt quasi noch obendrauf. Zwischen März und Mai habe es Tage gegeben mit einer Steigerung der Paketmengen von bis zu 30 Prozent, sagt Frank Steinbrenner, Leiter der Postniederlassung Mannheim.

Er ist verantwortlich für die Brief- und Paketpost in den Postleitzahlregionen mit den Erstziffern 67, 68 und 69. Das Gebiet reicht von Kirchheimbolanden im Westen bis Waldbrunn im Osten und von Guntersblum im Norden bis Waghäusel im Süden. Die RNZ sprach mit Frank Steinbrenner über die Arbeit im Briefzentrum Mannheim unter Pandemie-Bedingungen und die Zustellung in Corona-Zeiten.

Herr Steinbrenner, wie kam es denn dazu, dass die Post nach dem Corona-Ausbruch so viel zu tun hatte?

Beim ersten Lockdown hat der Online-Handel schon extrem zugenommen. Wir wurden davon ein Stück weit überrascht, haben aber schnell darauf reagiert. Und es ist zu erkennen, dass immer mehr Kunden das Online-Shopping schätzen. In den Wochen vor Weihnachten rechnen wir mit einem Anstieg der Paketmenge um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht dann rund 1,8 Milliarden Paketen im Jahr 2020. Wir haben im laufenden Jahr schon rund 1,6 Milliarden Pakete in ganz Deutschland transportiert. Das sind fünf Wochen vor Jahresende bereits mehr Sendungen als im gesamten Jahr 2019.

Über wie viele Sendungen sprechen wir da täglich in der Weihnachtszeit?

Von Ende November bis Weihnachten rechnen wir mit über elf Millionen Sendungen an Spitzentagen gegenüber durchschnittlich 5,2 Millionen Paketen an gewöhnlichen Tagen. Bei der Briefpost erwarten wir insbesondere in den letzten zehn Tagen vor Heiligabend einen starken Anstieg. Der Weihnachtsgruß per Brief hat immer noch einen hohen Stellenwert.

Frank Steinbrenner. Foto: zg

Wie hat Ihr Unternehmen auf die Entwicklung im Frühjahr reagiert?

Wir haben erkannt, dass wir mehr Mitarbeiter brauchen, um alles stemmen zu können. Im Rahmen mehrerer Recruiting-Aktionen konnten wir zu unseren 4500 Beschäftigten der Niederlassung der Deutsche Post DHL in Mannheim 800 neue Mitarbeiter für den aktuellen Weihnachtsverkehr gewinnen. Zudem fahren wir mehrere Schichten rund um die Uhr. Und wir setzen zu unserem Bestand von 1300 Fahrzeugen zusätzlich 400 weitere ein. Darüber hinaus arbeiten wir mit innovativen Betriebsmodellen. So entlasten wir unser Paketzentrum durch zusätzliche Sortierungen im Brief-Depot und in den Mechanisierten Zustellbasen.

Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiter im Briefzentrum Mannheim vor Corona?

Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept. Auf dem Betriebsgelände und in allen Betriebsräumen herrscht Maskenpflicht. Wir lüften und desinfizieren zum Beispiel auch die Bedien-Tableaus der Verteilermaschinen. Zudem arbeiten unsere Beschäftigten in Kleingruppen in verschiedenen Arbeitsbereichen, gekennzeichnet durch unterschiedliche Farben. Wir haben versetzte Schicht- und Pausenzeiten eingeführt. Wir minimieren Kontakte. Auch bei den Zustellern. Diese fangen zu unterschiedlichen Zeiten an. Daher kann es vorkommen, dass der Brief oder das Paket auch mal etwas später als üblich beim Kunden ankommt. Dafür bitten wir um Verständnis.

Was läuft seit Corona bei der Zustellung anders? Wie schützen sich Ihre Mitarbeiter im Kundenkontakt?

Durch eine möglichst kontaktlose Zustellung. Neu ist, dass der Zusteller selbst die Zustellung dokumentiert, nicht der Kunde. Zudem nutzen viele Kunden die Vereinbarung über einen Ablageort. Wenn also der Kunde nicht zu Hause ist, gibt es einen vereinbarten Platz, an dem das Paket abgestellt wird. Oder es wird an einen bestimmten Nachbarn übergeben. Zudem bauen wir unser Netz der DHL-Packstationen kontinuierlich aus. Bundesweit haben wir über 6000, bei uns im Bezirk 180. Neun werden jetzt im Dezember dazukommen, auch in Heidelberg und Schwetzingen. Hier kann man Pakete bequem abholen und abgeben – das gilt auch für Retouren.

Hatten Sie Corona-Fälle im Briefzentrum Mannheim?

In unserem Unternehmen haben wir generell ein Infektionsgeschehen, das in etwa der Entwicklung in der Gesamtbevölkerung entspricht. Unsere betrieblichen Abläufe hat das aber nicht gestört. Zudem bieten unsere Betriebsärzte Antigen- und PCR-Tests in den Betriebsstätten an. Auch prophylaktisch. Das kommt bei den Beschäftigten gut an. Bundesweit haben wir bei der Deutsche Post DHL bereits über 23.000 Reihentests eigenfinanziert durchgeführt.

Wann sollte ich meinen Brief oder mein Päckchen dieses Jahr spätestens losschicken, damit es rechtzeitig zu Weihnachten ankommt?

Privatkunden sollten ihre Pakete, die im Inland verschickt werden, bis spätestens 19. Dezember um 12 Uhr und Briefe bis zum 22. Dezember abgegeben haben. Für die Nachbarländer ist der 14. Dezember der Stichtag, für die sonstigen Länder in Europa der 10. Dezember. Wer den Premium-Service nutzen möchte, kann sich jeweils vier Tage länger Zeit lassen. Außerhalb Europas kann man seine Pakete mit dem Premium-Service noch bis 7. Dezember abgeben. Aufgrund der Pandemie kann es aber zu Einschränkungen im internationalen Versand kommen. Dafür haben wir für unsere Kunden eine Infoseite eingerichtet unter der Adresse www.dhl.de/coronavirus