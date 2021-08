Wald-Michelbach. (cab) Stein des Anstoßes ist der Wald-Michelbacher "Flockenbusch" im südhessischen Odenwald. Das Forststück befindet sich nur ein paar Hundert Meter nördlich der Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) trauert noch immer der Chance nach, hier einen Windpark zu bauen. Aber die südhessische Regionalversammlung hat das vor Kurzem abgelehnt. Wirbel gab es trotzdem. Denn auf baden-württembergischer Seite hatte man gar nicht mehr damit gerechnet, dass der "Flockenbusch" noch mal Thema wird. Und richtig mitbekommen hatte man es auch nicht. Dabei würden "hessische" Windräder die Nachbarn jenseits der nahen Landesgrenze ja durchaus tangieren. Deswegen fordert die FDP Rhein-Neckar endlich ein länderübergreifendes Denken in Sachen Windenergie.

Es sei doch frustrierend, dass es hier keine Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und Hessen gebe, sagt der Kreischef der Liberalen, Alexander Kohl. Kürzlich traf er sich in Heiligkreuzsteinach mit dem Landtagsabgeordneten Christian Jung aus dem Wahlkreis Bretten. Jung ist stellvertretender Vorsitzender des Stuttgarter Landtagsausschusses für Landesentwicklung und Wohnen.

Genauso frustrierend sei es, so Kohl, "wenn Bürger und kommunale Vertreter die Entscheidungen der hessischen Parlamente und Verwaltung aus der Zeitung erfahren". Auch gehe es hier um Wirtschaftlichkeit sowie um den Natur- und Artenschutz. Wenn auf hessischer Seite Windparks gebaut und massiv in FFH-Gebiete eingreifen würden, aber wenige Meter weiter auf badischer Seite Bäume geschützt seien, dann verstehe das niemand mehr, sagt Kohl.

Aus liberaler Sicht ist das mit dem "Flockenbusch" gerade noch mal gut gegangen. Die Hessen hätten an der Landesgrenze schon andernorts (beispielsweise am "Stillfüssel" oder "Greiner Eck") mit Windrädern Fakten geschaffen. Nicht auszudenken, wenn der Antrag der Grünen in der Regionalversammlung Südhessen doch noch durchgekommen wäre, den "Flockenbusch" als Vorranggebiet auszuweisen. Einem entsprechenden Ansinnen des Darmstädter Regierungspräsidiums hatten die Versammlungsausschüsse schon 2019 eine Absage erteilt. Umso überraschender war nun der erneute Grünen-Vorstoß Anfang Juli. Nach der Abstimmung hatte sich auch Wald-Michelbachs Bürgermeister, Sascha Weber (SPD), erleichtert gefreut: Der "Flockenbusch" bleibt Ausschlussfläche – und der "Meisenberg" gleich mit.

Für Kohl müsste die länderübergreifende Zusammenarbeit nicht nur beim Ausbau der Windkraft besser sein, sondern zum Beispiel auch beim Verkehr. "Das muss doch eine Selbstverständlichkeit sein." Es könne nicht angehen, dass eine Landesregierung an den Grenzen Fakten schafft, die die benachbarten Gemeinden teilweise stark beeinträchtigen. Das sieht der Heiligkreuzsteinacher Gemeinderat der örtlichen "Freien Liste", Johannes Fink, genauso. Und er sieht den Schwarzen Peter nicht nur bei den Hessen. Die Baden-Württemberger würden es ähnlich machen, selbst untereinander. Jede Gemeinde wolle ihre Bevölkerung verschonen. Nach Vorrangflächen werde daher oft an der Gemarkungsgrenze gesucht. Fink nannte hier Dossenheim. Da sei der "Weiße Stein" im Gespräch. "Hier hätte jedoch Wilhelmsfeld die Anlagen direkt vor der Tür." Solange Windkraftanlagen nicht auch direkter in Stadtnähe errichtet würden, fühle sich die Landbevölkerung "über den Tisch gezogen", so Fink.

Er frage sich, ob die Landesregierung auch den Mut hätte, auf dem Höhenrücken des Stuttgarter Talkessels Windräder zu bauen. Am Ende komme es vor allem auf die Akzeptanz in der Bevölkerung an, wenn man die Erneuerbaren voranbringen möchte. Und der müsse man bis zu 250 Meter hohe Anlagen erst mal erklären. Rein politisch motivierte Entscheidungen könnten da kein Grund sein, so Jung. Er lehnt Windräder im Wald und im Staatsforst prinzipiell ab und will vom zuständigen Minister Peter Hauk (CDU) wissen, wo die Landesregierung im badischen Odenwald Windkraftanlagen bauen und Standorte ausweisen will. Entsprechende Anfragen an die Landesregierung würden gestellt.