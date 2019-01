Wilhelmsfeld. (pr/mare) In den Tieflagen ist es grau. Oben im Odenwald dagegen weiß. Starker Schneefall hat die Höhenlagen in eine Winterlandschaft verwandelt. Allerdings mit Auswirkungen auf den Verkehr. Und zwar mächtige: Teilweise geht nichts mehr, es herrscht Chaos.

Auf den Straßen kommt es nämlich zu Behinderungen. Auf der Landesstraße L536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld hängt etwa ein Lastwagen in einer Böschung fest. In Wilhelmsfeld selbst rutschte ein Auto in den Straßengraben. Die Feuerwehr sichert derzeit noch den Wagen.

Kreis und Gemeinden sind mit ihren Räumfahrzeugen im Einsatz.

Update: 28. Januar 2019, 17.59 Uhr