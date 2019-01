Wiesloch/Walldorf. (alb) Nach einem Zugunfall mit Personenschaden am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr am Bahnhof Wiesloch/Walldorf ist der Nah- und Fernverkehr stundenlang eingeschränkt gewesen. Fernzüge wurden nach Angaben eines Bahnsprechers über Hockenheim geleitet, Nahverkehrszüge in Heidelberg und Rot/Malsch gewendet.

Die Bahn setzte im sogenannten Notverkehr zwei Shuttle-Busse ein. Wie viele Züge ausfielen, konnte der Sprecher nicht sagen. Gegen Mittag seien die Bahnen wieder planmäßig gefahren.