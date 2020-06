Von Simon Michaelis

Wiesloch/St. Leon-Rot. Wenn Allen John durchschwingt, katapultiert er den Golfball auf mehr als 300 Stundenkilometer. Erst 300 Meter später landet er. Internationale Spitzenklasse. Fragt man den Wahl-Wieslocher nach seinem Handicap, erntet man ein Lächeln. "Ich hab’ keins." Das gebe es nur im Amateurbereich. "Profis werden an ihren Turnierleistungen gemessen."

John ist von Geburt an hochgradig schwerhörig, hat ein Hörvermögen von fünf Prozent. Auch das ist offenbar kein Handicap: Mit dem Team des Golf Clubs St. Leon-Rot war er sechsmal in Folge Deutscher Meister, 2017 holte er Gold bei den Deaflympics (die Olympischen Spiele für Gehörlose) und vergangene Saison qualifizierte er sich für die diesjährige Challenge Tour (Europas zweithöchste Spielklasse). Eigentlich trainiert der gebürtige Ludwigshafener sechs Tage die Woche in St. Leon-Rot. Corona bremste auch ihn aus. Mehrere Wochen konnte er überhaupt nicht mehr auf den Platz, trainierte – so gut es ging – Zuhause, nutzte die Zeit aber auch, um "ein bisschen Abstand zu bekommen, runterzufahren und eben mal nicht nur den ganzen Tag an Golf zu denken".

Seit Kurzem dürfen Golfplätze in Baden-Württemberg unter Auflagen wieder öffnen. Auch John trainiert wieder in St. Leon-Rot, die Einheiten sind etwas kürzer, dafür intensiver. Noch ist Wettkampfpause, doch der 32-Jährige hat ein Ziel: "Die Euram Bank Open in Österreich Mitte Juli. Ob sie stattfinden können, weiß man noch nicht. Aber darauf habe ich mich jetzt mental festgelegt und baue mein Training auf." Andere hören ob ein Schlag gut war, John fühlt es. "Das ist zwar ungewöhnlich, hat mich aber zu einem besseren Golfer gemacht, weil ich mich einzig und allein auf mein Gefühl verlassen kann."

Mit einem digitalen Hörgerät erreicht John ein Hörvermögen von 80 Prozent. Er trägt es eigentlich immer, außer bei Gehörlosen-Golf-Turnieren, im Bett oder wenn jemand nervt: "Dann schalte ich ab. Bye-bye, ich bin mal offline", sagt er und lacht. Sein erstes Hörgerät bekam er erst mit eineinhalb Jahren. Es dauerte etwas, bis man die Behinderung feststellte, irgendwann merkte seine Mutter, dass er auf Zurufe aus größerer Entfernung nicht reagierte.

Dass John je Abitur machen würde, hielten viele für unwahrscheinlich. Eine Zeit lang war er auf einer Schule für Gehörlose, dort aber völlig unterfordert und wechselte auf eine Regelschule. John musste in der ersten Reihe sitzen, Mitschüler ärgerten ihn wegen seiner Behinderung und des "Kaugummis" in seinem Ohr. "Die Leute erwarteten nicht viel von mir." Er aber hatte schon früh einen Traum: Profi-Golfer werden.

Im Alter von zehn Jahren hielt er zum ersten Mal einen Schläger in der Hand – auf dem Platz des Sinsheimer Golfclubs, damals wohnte er noch in Mannheim. "Anfangs hatte ich gar nicht so richtig Lust drauf, ich war auch begabt in Leichtathletik und hatte die Möglichkeit, zur Mannheimer Turn- und Sportgesellschaft 1899 zu gehen." Zwei Sportarten sind eine zu viel, fand seine Mutter. Er entschied sich für Golf. "War wohl die richtige Wahl", sagt er.

Nach seiner endgültigen Entscheidung stand John jeden Tag auf dem Platz, wechselte später zum Golfclub Heddesheim und 2004 nach St. Leon-Rot. Mit 15 spielte er im Junioren-Nationalteam, 2005 gewann er die German Boys Open, eines der renommiertesten Jugendturniere Europas. 2011 erfüllte er sich dann seinen Traum: John wurde Profi. Er stellte einen Antrag bei der PGA of Germany, in dem er ein Handicap von etwa +3,5 nachwies und hatte es endlich schriftlich.

Aber: "Profi nennen, können sich viele, dich für die Touren qualifizieren, ist dagegen nicht so einfach. Du musst mithalten können. Das ist entscheidend." Noch im selben Jahr qualifizierte John sich für die Challenge Tour und gewann seinen ersten Titel im Profibereich, die Haugschlag Open in Österreich. Eine Bestätigung, dass er auf dem richtigen Weg ist. "Ich tue mich schwer damit, zu sagen: Hey, du bist Fünfter geworden, ist doch ein gutes Ergebnis. Ein Sieg ist das Ultimative. Dieses Gefühl, gewinnen zu wollen, ist tief in mir verankert."

Höchste Konzentration: Allen John in Aktion. Foto: Michaelis

2013 dann der plötzliche Karrierebruch: Eine Schambeinentzündung zwang ihn zu einer langen Pause. Eineinhalb Jahre konnte er keinen Sport mehr machen, wusste nicht, ob er je wieder auf einem Golfplatz stehen würde. In der Zeit absolvierte er beim Golf Club St. Leon-Rot und an einer Berufsschule eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann und schloss als Landesbester ab. John gab seinen Profi-Status auf und ließ sich in einem fast zweijährigen Prozess reamateurisieren.

2015 stieg er langsam wieder ins Training ein. Ein Jahr später nahm er an der Gehörlosen-WM in Kopenhagen teil und gewann Gold. "Der Titel inspirierte mich, meinen Traum wieder mit voller Energie zu verfolgen." Mit Erfolg: Er holte Gold bei den Deaflympics in der Türkei. "Das war echt emotional. Es ist einfach ein Wahnsinnsgefühl, wenn Du die Medaille umgehängt bekommst und die Nationalhymne gespielt wird." Dieses Gefühl sei für jeden Athleten gleich – ob Olympia, Paralympics oder eben Deaflympics. Für seinen Erfolg verlieh ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt, die höchste verliehene sportliche Auszeichnung.

Für ihn stand bei der Teilnahme an der Gehörlosen-WM und den Deaflympics eigentlich aber vor allem eines im Vordergrund: "Ich wollte Aufmerksamkeit für das Gehörlosen-Golf generieren. Diesen Sportlern fehlen Fördergelder, sie bekommen zu wenig Unterstützung", kritisiert John. Mittlerweile habe sich die Situation etwas verbessert, doch: "Wenn ich sehe, wie paralympische Sportler in Deutschland gepusht werden – auch in den Medien – finde ich es schon schade, dass andere behinderte Sportler oft aufs Abstellgleis geschoben werden." John will anderen Behinderten zeigen, was trotz aller Hindernisse möglich ist. "Ich kann nur jeden Einzelnen ermutigen: Lasst euch nicht unterkriegen! Du kannst es dir nicht aussuchen, aber das Beste draus machen."

2018 erspielte er bei den Porsche European Open (ein Turnier der European Tour, die höchste Spielklasse) als Amateur den zweiten Platz, besiegte Weltelite-Spieler. Die Fach-Medien nannten es eine "Sensation", für ihn persönlich war es "sportlich gesehen mein bisheriges Highlight und eine extrem wichtige Erfahrung – ziemlich geil".

Im Dezember 2018 wechselte John als bester deutscher Amateur-Golfer der Welt (Platz 26 der Rangliste) wieder in den Profibereich und qualifizierte sich vergangenes Jahr direkt für die Challenge Tour. "Ich will der erste gehörlose Golfer werden, der die European Tour gewinnt. Einfach nur mitspielen, ist nicht so meins. Das können andere machen." Dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein habe er auch durch seinen Umgang mit der Behinderung aufgebaut: "Im Endeffekt bin ich in gewisser Weise sogar dankbar dafür. Das alles hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin – auf und abseits des Golfplatzes."

Letztendlich gebe es genau zwei Möglichkeiten: "Entweder du gibst nach und begibst dich in die Opferrolle oder du bist stark und sagst: Mir egal, was die anderen denken. Ich weiß genau, was ich kann und mache mein Ding."

2024 will er das bei den Olympischen Spielen in Paris zeigen. Und es zeichnet sich ab: Dabei sein, ist alles, wird ihm nicht genügen.