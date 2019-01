Wiesloch/Östringen. (RNZ) Die Polizei prüft, ob die beiden Taten vom Freitagabend in Zusammenhang stehen. Zumindest weisen die Überfälle auf eine Tankstelle in Wiesloch-Baiertal und auf ein Spielcasino in Östringen große Ähnlichkeit auf. Das gilt auch für die Beschreibung des Täters. Dieser war jeweils mit einer Axt bewaffnet und verlangte vom Personal auf die gleiche einschüchternde Weise die Herausgabe von Bargeld.

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Überfall auf das Spielcasino in der Östringer Hauptstraße zuerst. Gegen 19.25 Uhr betrat ein maskierter Täter den Raum, schlug mit der Axt auf den Tresen und verlangte von dem 33-jährigen Angestellten die Beute. Noch mehrmals schlug er zu, bis ihm der Casino-Mitarbeiter das Geld gegeben hatte. Während des Überfalls hätten sich zwei Zeugen auf die Toilette geflüchtet und dort eingeschlossen, berichtete die Polizei in Karlsruhe. Deren Mannheimer Kollegen schilderten den Überfall auf eine Total-Tankstelle in Baiertal, der sich am gleichen Abend gegen 21.30 Uhr ereignete. Hier wurde die Waffe als "langstielige Spalt-Axt" beschrieben, mit welcher der Täter auf den Verkaufstresen einschlug und von der Angestellten die Herausgabe der Tageseinnahmen erzwang. Der Täter flüchtete damit zu Fuß. Die Angestellte erlitt einen Schock.

Der Täter soll in beiden Fällen zwischen 180 und 190 Zentimeter groß und mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. In der Tankstelle trug er zudem eine gelbe Warnweste. Maskiert war er jeweils mit einer schwarzen Sturmhaube. Hinweise zum Tankstellenüberfall an die Kripo Heidelberg, Telefon 0621 / 174 4444. Zur Tat im Casino erhofft sich die Kriminalpolizei Karlsruhe Zeugenaussagen unter der Nummer 0721 / 6665555.