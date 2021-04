Am Eingang zum Schlossgarten muss man unter anderem ein negatives Corona-Testergebnis vorzeigen.

Von Volker Knab

Schwetzingen. Unter strengen Eintrittskontrollen dürfen seit Mittwoch wieder Jahreskartenbesitzer den Schwetzinger Schlossgarten betreten. Die Zahl der Besucher hielt sich am ersten Öffnungstag allerdings in Grenzen. Einige informierten sich erst einmal nur über die Zugangsbedingungen. Viele wüssten auch noch gar nichts von der Öffnung, berichtete Martin Rah. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts informierte die Besucher am Eingangstor über die Modalitäten des Einlasses. Rund 50 Prozent der Besucher hätten sich erst einmal nur erkundigt, schätzte Rah.

Wer rein wollte, musste nicht nur eine gültige Jahreskarte vorzeigen, sondern auch einen QR-Code für das online gebuchte Zeitfenster und ein negatives Corona-Testergebnis. Besucher Wolfgang Schemenau nahm den bürokratischen Aufwand mit Humor. "Wir waren positiv überrascht, dass wir kein amtliches Führungszeugnis mitbringen mussten", erklärte er trocken. Der Weinheimer war gemeinsam mit seiner Frau Maria in den Schlossgarten gekommen. "Es gibt viele ältere Menschen, die keinen Computer und auch kein Handy haben", sagte er kopfschüttelnd mit Blick auf die erforderliche Online-Buchung, deren Ausdruck er vorzeigen musste.

Aber dem Paar von der Bergstraße war der Besuch in der Spargelstadt diesen Aufwand wert. "Endlich mal wieder den Schwetzinger Schlossgarten bewundern", schwärmte Maria Schemenau. "Wir kommen sehr gern hierher und freuen uns immer wieder über den exzellent gepflegten Garten", betonte ihr Mann. "Deshalb besitzen wir Jahreskarten. Unter normalen Umständen kommen wir fünf bis sechs Mal pro Jahr nach Schwetzingen."

Die kunstvollen Blumenarrangements im Schlossgarten können zurzeit nur Jahreskartenbesitzer bewundern. Und selbst für sie gelten strenge Vorschriften: Die Besucher müssen unter anderem vorab ein Zeitfenster reservieren und erhalten dann einen QR-Code, den sie am Einlass vorzeigen – so wie dieses Paar aus Weinheim. Fotos: Lenhardt

Dieses Lob dürfte Helmut Krupp gefallen. Der Gartenmeister im Schwetzinger Schlossgarten leitet dort eine Abteilung mit zwölf Gärtnern. Krupp freute sich sehr, dass der Garten endlich wieder geöffnet ist. Über ein Jahr lang war die historische Anlage bis auf ein kurzes Intermezzo geschlossen. Die Gärtner pflegten in dieser Zeit einen Garten ohne Besucher. "Das war am Anfang schon etwas gespenstisch. Aber wenigstens konnten wir arbeiten", meinte Krupp.

Die Zahl der Besucher auf dem Gelände schätzte Krupp am späten Vormittag auf etwa 50 Menschen. Die Öffnung habe sich aber noch nicht herumgesprochen, und es sei auch ein ganz normaler Wochentag. "Aber die Leute, die da sind, freuen sich riesig", berichtete Krupp. Noch blüht im Schlossgarten die Herbst- und Winterbepflanzung. Nach den letzten Eisheiligen stehe dann der Wechsel an, erklärte der Gartenmeister. Den Besuchern jedenfalls schien die aktuelle Bepflanzung zu gefallen. "Als ich gehört habe, dass es diese Möglichkeit für Dauerkartenbesitzer gibt, bin ich sofort aktiv geworden", berichtete Hanna Schwichtenberg, die gemeinsam mit ihrer 18 Monate alten Enkelin Emilia gekommen war. "Wir haben richtig Spaß", betonte sie. Vor der Pandemie kam sie im Schnitt dreimal pro Woche in den Schlossgarten. Das hat sie auch jetzt wieder vor. "Wenn ich die Schnelltest-Termine bekomme", erklärte sie.

Auch Peter Zweig hatte sich dafür entschieden, gleich am ersten Tag vorbeizuschauen. "Ich habe mich riesig gefreut, als ich von der Öffnung gehört habe", erzählte der Schwetzinger. Normalerweise taucht er einmal pro Woche in die Ruhe des Schlossparks ab, die er wegen der wenigen Besucher am Mittwoch besonders genießen konnte.

Ähnlich ging es Ingo Knop. "Ich bin bestimmt alle zwei Wochen mindestens einmal hier, wenn ich Zeit habe, spazieren zu gehen", berichtete er. Die Öffnung der Anlage sei überfällig gewesen. Bei aller Freude sparte er nicht an Kritik an den komplizierten Einlass-Modalitäten. "Für ältere Menschen, die ja nicht gerade zur IT-Generation gehören, ist das sehr schwierig", so Knop.