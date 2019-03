Mannheim. (pol/rl) Gegen 21.30 Uhr wurde am Montag eine Streife der Bundespolizei Mannheim an den ICE 615 gerufen. Im Zug sollte sich eine alkoholisierte Person befinden, die andere Reisenden angegriffen haben soll. Im Zug stellten die Beamten einen am Boden liegenden 67-jährigen Deutschen fest. Der Mann hatte eine stark blutende Platzwunde an der Stirn und machte einen stark betrunkenen Eindruck. Es meldeten sich ein 32-Jähriger und ein 29-Jähriger.

Sie sagten aus, dass der 67-Jährige zuvor in den Wagen gekommen war und den 32-Jährigen zum Ausstieg nötigen wollte. Dann schlug er dem 32-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht. Als der 29-Jährige ihm zu Hilfe kam, schlug der 67-Jährige ihm auch zweimal ins Gesicht. Um weitere Angriffe schubsten sie den Mann weg., Der verlor das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und zog sich dabei die Platzwunde zu.

Der 67-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wobei er von den Beamten gestützt werden musste. Ein Alkoholtest stellte einen Wert von 2,56 Promille fest. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der 67-Jährige in ein Krankenhaus. Die beiden attackierten Fahrgäste fuhren mit dem ICE 615 weiter.

Am Sonntagabend zuvor hatte es die Bundespolizei mit einem 39-Jährigen zu tun, der gegen 23 Uhr im ICE 695 Berlin-Stuttgart Reisende mit einem Messer bedroht hatte. Ebenfalls am Sonntag hatte ein 30-Jähriger die Glastür zur Lokführerkabine eingeschlagen, weil er meinte, dass der Zug zu schnell fahre.