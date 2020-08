Viele Menschen geraten beim Anblick von Wespen in Panik. Foto: dpa

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Puh, Heckenschneiden, eine lästige Arbeit, und dann umkreisen mich auch noch ständig Wespen. Wenige Augenblicke und zwei schmerzhafte Stiche später verlasse ich fluchtartig den Garten und bringe mich in Sicherheit. Am Nachmittag packt mich dann aber doch die Neugier. Wo kommen die Viecher bloß her? Vorsichtig schiebe ich die Zweige eines Busches auseinander. Und da hängt es unheimlich und irgendwie bedrohlich, ganz oben, fast in der Krone: ein Wespennest.

Es ist groß wie ein Fußball, unglaublich, was die kleinen Baumeister da zwischen die Äste platziert haben. Am Eingang krabbelt ein Bewohner herum, mehr will ich gar nicht sehen, ich ziehe mich wieder zurück und kontaktiere den Naturschutzbund – wie soll ich vorgehen?

"Viele Menschen fühlen sich durch Wespen gestört oder geraten gar in Panik, wenn sie ein Wespennest an ihrem Haus entdecken", sagt Christiane Kranz, Insektenexpertin beim Nabu Rhein-Neckar-Odenwald. "Vorsicht ist zwar angebracht, doch für Panik gibt es keinen Grund", betont sie. Denn von den 700 Wespenarten im deutschsprachigen Raum würden sich gerade mal zwei für Kaffeetisch oder Grillgut interessieren – und dem Menschen dadurch nahe kommen. "Nur die Deutsche und die Gemeine Wespe lieben Süßspeisen und Säfte, Fleisch und Wurst", sagt Kranz. Beide Arten haben oft großen Appetit auf das, was den Menschen auch schmeckt – Kuchen, Wurst, Limonade und Grillfleisch.

Hintergrund Abzocke bei der Wespennest-Entfernung Verbraucherschützer warnen vor Abzockern bei der Schädlingsbekämpfung. Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt, dass man im Internet zwar viele Schädlingsbekämpfer finde: "Aber die ersten fünf, die bei der Google-Suche oben gelistet sind, sind meistens unseriös. Die haben sich nach oben [+] Lesen Sie mehr Abzocke bei der Wespennest-Entfernung Verbraucherschützer warnen vor Abzockern bei der Schädlingsbekämpfung. Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt, dass man im Internet zwar viele Schädlingsbekämpfer finde: "Aber die ersten fünf, die bei der Google-Suche oben gelistet sind, sind meistens unseriös. Die haben sich nach oben gekauft." In den meisten Fällen seien das Call-Center, die alle Anrufe an "fliegende Monteure weiterreichen, die dann tatsächlich vor Ort auftauchen", sagt Bauer. Unseriöse Anbieter erkenne man daran, dass sie nicht genau informieren, mit welchen Chemikalien sie arbeiten. "Zweiter Hinweis: Sie halten sich bei Preisen bedeckt", sagt Bauer. Kommt es zur Abrechnung, kann es teuer werden. Die Preise liegen üblicherweise zwischen 80 und 150 Euro. Bei Abzockern sind sie jedoch um ein Vielfaches höher. Deshalb sollte man mit dem Anbieter einen Dienstleistungsvertrag abschließen. Von dem kann man übrigens auch noch zurücktreten, wenn der Schädlingsbekämpfer schon vor Ort ist. "Wenn der Monteur vor Ort sagt 'Das kostet Sie mindestens 800 Euro' können Sie sagen 'Da kommen wir nicht ins Geschäft, bitte gehen Sie.'" Ist das Geld jedoch einmal gezahlt, kann man es nicht mehr zurückverlangen. Wespen darf man ohne triftigen Grund übrigens nicht umsiedeln oder töten. So steht es im Bundesnaturschutzgesetz. Hornissen sind noch stärker geschützt. Wer ein Wespennest ohne Einschätzung eines Fachmanns entfernt, riskiert eine Geldbuße von mehreren Tausend Euro. (dpa)

Als ungebetene Gäste tauchen sie vor allem auf, wenn sie in der Natur nicht genug Nahrung finden. "Dann heißt es, Ruhe bewahren und hektische Bewegungen vermeiden. Wespen stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen", erklärt Kranz. Um die Tiere abzulenken, kann es helfen, eine Schale mit Zuckerwasser oder ein Stückchen Wurst abseits vom gedeckten Gartentisch anzubieten. Der Duft lenkt die Tiere zu ihrem Ersatzmahl.

Alle anderen Wespenarten bevorzugen andere Nahrung: "Neben Nektar, Pollen und Pflanzensäften vertilgen Wespen jede Menge Fliegen, Blattläuse, Raupen, Käferlarven und andere Insekten und deren Larven, die teils im Garten unerwünscht sind", betont Kranz. Damit spielen sie eine wichtige Rolle im Naturhaushalt und leisten einen wertvollen Dienst.

Wirkt bedrohlich, aber auch schön: Ein Wespennest in einem Garten in Laudenbach. Foto: Kreutzer

Der Ruf als Störenfriede macht auch den zurückhaltenden Wespenarten das Leben schwer. Da ihre Nester oft frei hängend gut sichtbar sind, werden sie oft als "Quelle des Übels" identifiziert und entfernt. "Wie unsere Vögel haben Wespen immer mehr Probleme, geeignete Nistmöglichkeiten zu finden", erläutert Kranz. Befinden sich Wespennester in der Nähe von häufig benutzten Fenstern oder Türen eines Wohnhauses, helfen auch hier zunächst einige einfache Verhaltensregeln: Zügiges Kreuzen von Nesteinflugschneisen ist ungefährlich, erst längeres Blockieren des Einflugbereiches oder Erschütterungen am Nest schaffen Unruhe und gesteigerte Abwehrbereitschaft. Das Anbringen von Fliegennetzen an Fenstern und Türen des betroffenen Wohnbereiches verhindert das Eindringen von Wespen.

Das Leben der Wespen ist kurz. Ab Oktober stirbt das ganze Volk ab. Nur die Jungkönigin überwintert an einem frostfreien Ort und gründet ab April/Mai an anderer Stelle einen neuen Staat. Verlassene Nester werden nicht wieder besiedelt und können im Winter ohne Gefahr beseitigt werden. Eine Beseitigung von Wespennestern im Sommer ist nur in Ausnahmefällen wie zum Beispiel bei Allergikern möglich. Weder Naturschutzverbände noch die Feuerwehr übernehmen diese Aufgabe. Im Ernstfall muss ein professioneller Schädlingsbekämpfer engagiert werden.

Ich werde das Nest also hängen lassen und aus sicherer Entfernung ab und an mal schauen, ob noch jemand zu Hause ist. Ich hoffe, die Wespen wissen diese Entscheidung zu schätzen.