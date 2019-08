Von Sabine Hebbelmann

Sandhausen/Rhein-Neckar. Alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben, unabhängig von der sozialen Herkunft. Das jedenfalls ist das erklärte Ziel des neuen "Starke-Familien-Gesetzes". Dabei geht es unter anderem um den Zugang zu Nachhilfe für Kinder aus Familien, die auf Sozialleistungen wie Hartz IV angewiesen sind. Die Kosten wurden bisher nur übernommen, wenn die Versetzung gefährdet war. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales sollen im kommenden Schuljahr Kinder auch unabhängig von der Versetzungsgefährdung von Nachhilfe profitieren, wenn die Schule den Bedarf bestätigt.

Für Christa Ernst, Leiterin der Werkrealschule in Sandhausen, klingt das nach einer guten Nachricht. Seit Jahren liegt sie mit dem Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis im Clinch, weil von der Schule unterstützte Anträge meist nicht bewilligt werden. Doch gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung dämpft der Geschäftsführer des Jobcenters, Norbert Hölscher, die Erwartungen: "Die Änderungen, die mit dem neuen Gesetz einhergehen, sind leider nicht so, dass eine völlig freie Bewilligungspraxis umgesetzt werden kann. Dies bedauern wir sehr", erklärt er. Nach den derzeitigen gesetzlichen Grundlagen könne Nachhilfe nicht gewährt werden, damit Schüler kein schlechtes Zeugnis bekommen. "Dies ist vordergründig der Auftrag der Schule."

Dämpft die Erwartungen: Norbert Hölscher, Geschäftsführer des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis. Foto: heb

Durch den einen Satz ändere sich in Bezug auf die Werkrealschule in Sandhausen leider nur sehr wenig, sagt Hölscher und meint damit die vom Gesetzgeber hinzugefügte Klarstellung: "Auf eine bestehende Versetzungsgefährdung kommt es dabei nicht an." Schließlich gilt weiterhin Paragraf 28 des Sozialgesetzbuchs II, wonach Lernförderung nur dann berücksichtigt wird, "wenn diese geeignet und erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen".

Und in Baden-Württemberg gilt neben dem Schulabschluss als wesentliches Lernziel die Versetzung in die nächste Klassenstufe. Man habe sich von der Neuregelung mehr versprochen, räumt der zuständige Bereichsleiter, Jochen Holzmann, ein. "Es gibt nur ganz wenige Fälle, die wir nun zusätzlich bewilligen können." Beim Umgang mit den Anträgen orientiert sich das Landratsamt an der Richtlinie des Landkreistags Baden-Württemberg, dem Zusammenschluss der 35 baden-württembergischen Landkreise. Mit der aktuellen Klarstellung wurde diese Richtlinie zum 1. August zwar geändert, aber nur geringfügig.

Hintergrund Die Weiterentwicklung des Bildungs- und Teilhabepakets > Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales werden durch die Weiterentwicklung des Bildungs- und Teilhabepakets die Teilhabechancen für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen wesentlich verbessert, sei es durch Förderung der "Nachhilfe" oder die anderen Leistungen des Pakets. Im [+] Lesen Sie mehr Die Weiterentwicklung des Bildungs- und Teilhabepakets > Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales werden durch die Weiterentwicklung des Bildungs- und Teilhabepakets die Teilhabechancen für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen wesentlich verbessert, sei es durch Förderung der "Nachhilfe" oder die anderen Leistungen des Pakets. Im Zusammenhang mit der Lernförderung sei klargestellt worden, dass es für die Bewilligung dieser Leistung nicht auf eine Versetzungsgefährdung ankommt. > Der Gesetzgeber habe verdeutlicht, dass Leistungen grundsätzlich immer dann in Betracht kommen, wenn ein nicht ausreichendes Leistungsniveau festgestellt worden ist. Dies ist im Einzelfall von den für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets zuständigen Kreisen und kreisfreien Städten zu beurteilen. Die Aufsicht liegt beim jeweiligen Bundesland. > Die Träger- und Finanzverantwortung für die Leistungen aus dem Bildungspaket liegt bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Mit der Einführung des Bildungspaketes im Jahr 2011 wurde die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende angehoben, mit dem Ziel, die kommunalen Träger von den Zweckausgaben, die ihnen durch die Einführung des Bildungspaketes entstehen, indirekt zu entlasten. heb

Das Jobcenter stehe bereits in ersten Gesprächen mit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, um das vom Ministerium für Arbeit definierte Ziel des Zugangs zu Nachhilfe für alle Kinder aus Familien, die auf Sozialleistungen wie Hartz IV angewiesen sind, tatsächlich umsetzen zu können.

"Darüber hinaus", so Hölscher, "ist es uns als Jobcenter in der Vergangenheit gut gelungen, auch Schülerinnen und Schüler mit weniger guten beziehungsweise ohne Schulabschlüsse in den Ausbildungsmarkt zu integrieren". Dass die Werkrealschule in Sandhausen die einzige ist, die mit der Bewilligungspraxis hadert, kann Schulleiterin Ernst dagegen nicht bestätigen. Sie erzählt, dass Kultusministerin Susanne Eisenmann vor den Pfingstferien die Rektoren von Haupt- und Werkrealschulen nach Stuttgart eingeladen hatte, um spezielle Probleme zu besprechen.

"Lernförderung war da ein großes Thema", sagt Ernst. Betont wurde, dass es auf das pädagogische Gutachten der Lehrer ankommt und dass sich der Staat keinen Gefallen tut, wenn er die Chance nicht nutzt, die Kinder zu fördern, solange er sie erreichen kann.

Die Schulleiterin hat viele Neuanmeldungen von der Realschule bekommen und will nun schauen, wie viele Kinder mit Förderbedarf Selbstzahler sind. Wenn es reicht, will sie mit Schulbegleiter Michael Nitka nach den Herbstferien wieder kostengünstig Lernförderung in der Gruppe anbieten. Bei den Kindern, deren Eltern die Nachhilfe nicht zahlen können, waren sie in früheren Jahren in Vorleistung gegangen, in der Hoffnung, dass die Anträge bewilligt werden.

Jetzt macht sie klar: "Wir können nicht länger auf den Kosten sitzen bleiben."