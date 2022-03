Von Harald Berlinghof

Mannheim. Gleich zwei Mal hintereinander musste der Mannheimer Maimarkt aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Doch in diesem Jahr findet er vom 30. April bis 10. Mai wieder statt – wenn auch in kleinerem Rahmen und unter besonderen Bedingungen.

"Gegessen und getrunken wird immer" – natürlich hat der Volksmund mit dieser kessen Behauptung recht. Und auf dem Mannheimer Maimarkt waren die Zelte, in denen es um das leibliche Wohl geht, stets ein beliebter Anlaufpunkt für die Besucherinnen und Besucher. Hier probierten die Gäste ein Häppchen, dort ein Gläschen Sekt und am Stand nebenan hierzulande gänzlich unbekannte Spezialitäten. Trendprodukte wie veganes Speiseeis fanden begeisterte Abnehmer. Es wurde geschwatzt, gelacht und gefragt. Der Maimarktbecher mit frischen Erdbeeren und Vanillepudding stand bereit, und die eiskalte, rote Erdbeerlava am Stand der MVV Energie AG gehörte zum Maimarkt-Besuch für viele Menschen einfach dazu.

Doch dann kam die Corona-Pandemie und die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft MAG musste Deutschlands größte regionale Verbrauchermesse in den Jahren 2020 und 2021 ausfallen lassen. Es war zwar nicht das erste Mal, dass der Maimarkt in seiner mehr als 400-jährigen Geschichte wegen Krieg, Seuchen oder Hungersnöten abgesagt werden musste. Allerdings das erste Mal in der jüngeren Messe-Geschichte.

Doch jetzt ist es endlich so weit: Der Mannheimer Maimarkt erlebt seine 407. Auflage. "Aber es wird ein anderer Maimarkt sein als vor der Pandemie", erklärt Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der MAG. Kleiner, mit Sicherheitskonzept und mehr Freiluftständen. Womit man dem Wunsch der Aussteller entgegen kommt. Deshalb werden auch auf der Mittelachse des Geländes wesentlich weniger Großzelte aufgebaut.

Auch ein Maimarkt-Reitturnier gibt es, das bereits einen Tag vor der Messeeröffnung startet. Es ist qualitativ hochwertiger als bisher, weil es zum Nationenpreis hochgestuft wurde. Aktuell darf sich neben dem Chio in Aachen nur ein weiteres Turnier als Nationenpreis bezeichnen, und das ist in diesem Jahr Mannheim.

Zwar werden weder die beliebten Tierlehrschauen noch die Halle des Handwerks, die Sonderschau zum "Schulterschluss" der Feuerwehren und Rettungsdienste oder die Halle der Metropolregion fehlen. Aber sie werden abgespeckt und fallen vom Raumangebot her kleiner aus. In den verbliebenen Großzelten werden die Stände kompakter und mit mehr Abstand aufgebaut, sodass es kein Gedränge auf den Laufwegen gibt.

Es läuft also alles auf einen abgespeckten Maimarkt hinaus, doch der Markenkern soll nicht verloren gehen: anfassen, erleben, ausprobieren, eigene Erfahrungen und persönliche Begegnungen machen. Das alles geht auch auf einem kleineren Maimarkt. Jedenfalls besser als in der digitalen Welt des Internets.

Die Anzahl der Aussteller ist geringer als in den Vor-Pandemie-Jahren. "Gegenwärtig wird geschafft wie bei den Brunnenputzern", so Goschmann. Man requiriere mit hohem Arbeitsaufwand die Aussteller. Viele müsse man erst darauf aufmerksam machen, dass der Maimarkt wieder stattfindet, manche gebe es bedauerlicherweise auch nicht mehr.

Bleibt abzuwarten, wie die potenziellen Gäste auf den "kleinen Maimarkt" reagieren, und ob trotzdem wieder zwischen 300.000 und 350.000 Besucher kommen, wie sonst üblich. Das hängt auch stark davon ab, welche Corona-Regeln für die Besucherinnen und Besucher gelten. "Das wissen wir noch nicht. 2 G, 3 G oder 2 G-plus. Wahrscheinlich mit FFP2-Maske. Da müssen wir noch abwarten", sagt die MAG-Chefin.

Die gegenwärtig für Großveranstaltungen geltende Obergrenze von 25.000 Besuchern sei für den Maimarkt kein Problem. "Die kommen ja nicht alle auf einmal, sondern auf den Tag verteilt. Gäste verlassen das Gelände, bevor andere wieder kommen", erklärt Goschmann. Und es dürfen ja nur nicht gleichzeitig mehr als 25.000 Gäste auf dem Gelände sein. Daher können täglich sogar mehr als diese 25.000 Personen den Maimarkt besuchen. So gesehen, ist die anvisierte Besucherzahl über 300.000 Personen, wie in den vergangenen Jahren, nicht unmöglich.