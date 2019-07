Plankstadt. (rok) Die einen schwärmen in den höchsten Tönen davon als ginge es um einen Jahrhundertwein aus der teuersten Bordeaux-Lage, die anderen winken ab und widmen sich mit Hingabe dem klassischen Hefeweizen oder ihrem Pils - bei Craft-Bieren scheiden sich die Geister. Die durchweg jungen Brauer, die jetzt zu den sechsten Craft Beer Tapdays beim Weldefest angereist waren, stört das wenig, zumal sie sich nicht auf die Fahnen geschrieben haben, ein Bier für Jedermann machen zu wollen. Sie nennen sich zum Beispiel BrauArt oder Brew Mafia und ihr Bier "Bloodlight Red Double" oder "Gangsters Paradise".

Das Weldefest, das es mittlerweile seit 20 Jahren gibt, hatte für beide Fraktionen literweise Spaß bereit. Außerdem Alkoholfreies oder Wein aus der Region. Und Live-Musik. Dazu einige Spezialisten für Streetfood, womit das Weldefest wieder zu festen Adresse für Familien und ein durchweg junges Publikum wurde. 12.000 bis 15.000 kommen jedes Jahr.

Ein verlässlicher Pluspunkt sind die Party-Bands: handgemachte Musik der Hockenheimer Zwillinge von "Used" und von "Delta Rock" am Freitagabend sowie "Special Request", die Heidelberger Rastamen und die Stimmungs-Stammgäste von der "Night Live Band" am Samstag. Am Sonntag spielten "Brass2go", "Die dicken Fische" und "Who2Ladies". Jeweils Vertreter der Gute-Laune-Abteilung.

Am Freitagabend hatten Welde-Chef Max Spielmann und der neue Gastronom Benjamin Huckele das symbolische Holzfass angestochen und damit das Fest eröffnet, wie immer argwöhnisch beäugt ob der handwerklichen Fähigkeiten. Eine Spur Talent ist in diesen Zeiten nötig, um diesen wichtigen Vorgang ohne Peinlichkeiten absolvieren zu können. Es gelang. Der Plankstädter Huckele hat den "Weldegarten" im Mai übernommen und noch große Pläne. Im Winter gibt es Umbauten im Küchenbereich. "In der nächsten Saison treten wir mit einer größeren Karte an", versprach Huckele, der in Heidelberg derzeit noch den "Mönchhof" und die Stadthallen-Gastronomie betreibt. Seine Küche soll klassisch-deutsch sein: Breznknödel mit Pilzen oder Schweinsbraten in Biersoße. Er bietet auch Mittagstisch an.

Wer beim Weldefest Hunger verspürte, konnte sowohl im Weldegarten einkehren als auch bei den Streetfood-Anbietern. Sri Lankisch neben ungarischem Langosch und mexikanischen Nachos und die Pulled Pork-Sandwiches des Welde-Teams. Interessant ist bei den Vertretern der jungen Brauer-Generation, dass die Craft-Biere weltweit immer beliebter werden, seit langem in den USA oder Kanada. Aus Vancouver waren die Macher von Steam Works dabei, die mit Dampf brauen. Sie brachten ein "Killer Cucumber Ale" mit, das Gurkenaromen hat. Aus Stralsund kam Störtebeker, eine Braumanufaktur mit jahrhundertealter Tradition, aber auch mit Erfolgen in der Craft Bier-Produktion.

Die BrauArt Sausenheim brachte individuelle, komplexe Biere für außergewöhnliche Geschmackserlebnisse mit. Vier Jahre ist Brewers Tribute Berlin erst alt. Sie machen ein Pale Ale mit Ingwer und niedrigem Alkoholgehalt. Glaabsbräu aus Seligenstadt ist eine alte Brauerei mit jungen Bieren, einem Hopfenlust mit fruchtigen Noten und einem Farmhouse Ale nach Art der englischen Bauernhofbiere. Die Munic Brew Mafia ist auch jung, aber unter Kennern akzeptiert. Ihr Don Limone Citra Pils ist rund im Geschmack und schlank. Die Brauerei Riegele aus Augsburg hatte ein Herren-Pils dabei. Und Welde sein üppiges Sortiment aus Craft Bieren, zum Beispiel dem frischen Citra Helles.