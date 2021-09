Heilbronn. (pol/lyd) In der Nacht auf Donnerstag, den 23. September, sind vier im Klinikum am Weissenhof in Weinsberg untergebrachte Personen aus einer geschlossenen Station / Maßregelvollzug geflüchtet. Das teilt die Polizei mit.

Wer erkennt die beschriebenen Männer und kann weitere Hinweise auf den Aufenthaltsort geben?

> NIEWEG, Benjamin: Beschreibung: ewta 1,83 Meter groß, etwa 74 kg, 37 Jahre alt, braune Augen, schlank, mittellange braune Haare/ kurze Seitenteile, Ohr rechts und links Piercing, Kleidung unbekannt.

> DUGA, Cristian: etwa 1,71 Meter groß, etwa 57 Kilogramm, 36 Jahre alt, Piercings im linken und rechten Ohr, diverse Tätowierungen, braune dunkle kurze Haare, Kleidung unbekannt.

> ADEMI, Mekail: etwa 1,84 Meter, etwa 70 kg, 28 Jahre alt, hager, Geheimratsecken, braune Augen, Bart, Kleidung unbekannt.

> CHERIF, Yousef: etwa 1,89 Meter, etwa 69 kg, 24 Jahre alt, schlank, Piercing im Ohr links und rechts, O-Beine, mehrere Narben, braune Augen, kurze schwarze gelockte Haare, Kleidung unbekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Heilbronn unter Telefonnummer 07131/ 104-4444 (24h-Erreichbarkeit) oder per E-Mail an HEILBRONN.KD@polizei.bwl.de.

Update: Donnerstag, 23. September 2021, 12.42 Uhr