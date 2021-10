Weinsberg/Wiesloch. (cab) Die Leitungen der psychiatrischen und psychotherapeutischen Kliniken im Land beklagen vor dem Hintergrund der Sicherheitsdiskussion nach den jüngsten Ausbrüchen aus Zentren in Weinsberg und Wiesloch die enormen Belegungszahlen im Suchtmaßregelvollzug sowie hohe Abbruchquoten bei der Therapie. Das gelte bundesweit. Ursache hierfür sei, dass den Zentren inzwischen vermehrt strafrechtlich schuldfähige Kriminelle zugewiesen würden, bei denen es vor allem darum gehe, diese sicher unterzubringen. Eine Abhängigkeitsdiagnose müsse dabei gar nicht vorliegen. Daher verlangen die Klinik-Leitungen laut einer Mitteilung ihrer Facharbeitsgruppe Maßregelvollzug eine schnelle Gesetzesreform auf Bundesebene.

Diese müsse dafür sorgen, dass der Suchtforensik wirklich nur noch Kranke zugewiesen würden, die geeignet und auch motiviert seien, sich behandeln zu lassen. Eine Bund-Länder-AG arbeitet an dem Thema. Die momentane Rechtssprechung würde dagegen oft die Anordnung von Einweisungen selbst dann begünstigen, wenn erfahrene Sachverständige gar keine konkreten Behandlungsaussichten festgestellt hätten. Das liege daran, dass der Einweisungsparagraf im Strafgesetzbuch begrifflich "unscharf" und daher nahezu beliebig auslegbar sei, so Udo Frank, Zentralbereichsleiter des ZfP Südwürttemberg im Namen der Facharbeitsgruppe. Die bisherige Zuweisungspraxis sei aus Sicht der Kliniken unverständlich.

Nach dem Ausbruch von vier Männern aus einer geschlossenen, forensischen Station des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg sehen sich die Einrichtungen einer öffentlichen Sicherheitsdebatte ausgesetzt. Auftrag der Zentren für Psychiatrie sei die Behandlung von psychisch Kranken und süchtigen Rechtsbrechern im Maßregelvollzug, so Frank. "Alle forensischen Kliniken in Baden-Württemberg verfügen über ein umfassendes Sicherheitskonzept für ihren Auftrag."

Dieses Konzept umfasse baulich-technische, organisatorische und personelle Sicherungsaspekte. Zudem verfügten alle Kliniken über spezialisierte Sicherheitsbeauftragte, die über besondere Sachkenntnis in diesem Bereich verfügen, sich regelmäßig fortbilden, die forensischen Bereiche systematisch begehen und Nachbesserungen veranlassen, wann immer diese nötig seien. Außerdem werde externes Fachwissen in Sachen Sicherheit herangezogen. Insbesondere nach Entweichungen oder Ausbrüchen, so Frank, würden die Sicherheitskonzepte und internen Abläufe aller Forensischen Kliniken analysiert, überprüft und gegebenenfalls angepasst.

In Baden-Württemberg sei für die Unterbringung von psychisch kranken Rechtsbrechern ein gestuftes Sicherungssystem eingeführt worden, erläutert Frank. Personen mit sehr hohem Sicherungsbedarf könnten von den Forensischen Kliniken an den darauf spezialisierten Standort Wiesloch verlegt werden. "Aber nicht nur Mauern und Gitter tragen zur Sicherheit bei", so Frank in dem Schreiben. Wesentlich sei es, Behandlungsfortschritte zu erreichen. Auch das Strafgesetzbuch räume bei der Unterbringung in einer Forensischen Klinik der Behandlung Vorrang vor der Sicherung ein.

Update: Dienstag, 12. Oktober 2021, 19.25 Uhr

Patient nach Ausbruch aus Psychiatrie weiter auf der Flucht

Weinsberg. (dpa-lsw) Nach einer weiteren Flucht aus der psychiatrischen Klinik in Weinsberg im Kreis Heilbronn wird erneut über die Sicherheit in den Einrichtungen gestritten. Die SPD sieht sich durch den neuen Vorfall in ihrer Kritik an den Bedingungen bestärkt. Das Sozialministerium weist die Vorwürfe dagegen deutlich zurück und wirft der Partei vor, aus "Oppositionsreflexen heraus und wider besseres Wissen" zu verunsichern.

Es gehe bei dem jüngsten Entweichung in Weinsberg keineswegs um einen Ausbruch aus dem Sicherheitsbereich wie vor wenigen Wochen, sagte Sozialminister Manne Lucha (Grüne). Der Patient, ein verurteilter Einbrecher, sei vielmehr nach Lockerungsmaßnahmen nicht in die Klinik zurückgekehrt. "Diese Lockerungen sind mit den Gerichten fest vereinbarte Stufen im Rahmen des therapeutischen Konzeptes mit dem Ziel der Wiedereingliederung in die Gesellschaft", sagte Lucha. "Es ist unlauter, Entweichung und Ausbruch in der öffentlichen Kommunikation miteinander zu vermischen."

Die SPD hatte nach dem Ausbruch der vier Männer vor mehr als zweieinhalb Wochen verlangt, die landesweit fünf Maßregelvollzugsanstalten zu überprüfen. Diese Forderung bekräftigte der Strafvollzugsexperte Jonas Weber nun und sagte, der erneute Vorfall trage nicht zum Sicherheitsgefühl der Menschen bei. Er unterstreiche vielmehr die Notwendigkeit, die Vorkehrungen in diesen Einrichtungen auf Herz und Nieren zu prüfen. "Die Tage der offenen Tür in Weinsberg müssen beendet werden", sagte Weber.

Der flüchtige Patient war auf einer offenen Station untergebracht und wird seit Samstag gesucht. "Offen geführt bedeutet, dass die Station nicht rund um die Uhr verschlossen ist", sagte ein Sprecher des Klinikums. Zwar sei eine "engmaschige Überwachung" weiterhin Teil des Sicherheitskonzeptes, auch um Regelverstöße schnell festzustellen. Grundsätzlich sei aber zwischen einer Flucht oder "Entweichung" von einer offenen Station und einem Ausbruch aus einer geschlossenen Station zu unterscheiden, sagte der Sprecher.

Nach Angaben des Sozialministeriums war der Mann wegen Einbruchsdiebstahls verurteilt worden. Er stand seit 1985 mit insgesamt 17 Eintragungen in den Akten, darunter auch Fahren ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung. Die Gerichte entscheiden jeweils über Gefängnis oder Therapie im Maßregelvollzug. Neue oder als besonders gefährlich eingestufte Patienten werden in besonders gesicherten Bereichen untergebracht.

Bereits vor rund zweieinhalb Wochen waren vier Männer filmreif aus einer geschlossenen Station der Klinik ausgebrochen. Einer von ihnen war einen Tag nach dem Ausbruch festgenommen worden. Die anderen drei sind noch auf der Flucht. In Weinsberg hatte es zuvor laut Ministerium seit 2005 keinen Ausbruch mehr aus dem gesicherten Bereich gegeben. Patienten flüchten allerdings immer wieder aus Psychiatrien. Im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg nach früheren Angaben des Gesundheitsministeriums 47 solcher Fälle bei 1252 Patienten landesweit.

Das Klinik am Weissenhof in Weinsberg ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg. Es ist der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt und bietet psychiatrische, psychotherapeutische und psychosomatische Behandlung und Betreuung psychisch kranker Menschen in der Region Heilbronn an.

Update: Montag, 11. Oktober 2021, 19.45 Uhr

Schon wieder flüchtet Mann aus Psychiatrie

Weinsberg. (dpa) Erneut ist ein Patient aus der psychiatrischen Klinik in Weinsberg im Kreis Heilbronn geflüchtet. Die Polizei suchte am Sonntag nach dem 40-Jährigen, wie die Beamten mitteilten.

Der Mann war auf einer offenen Station der Einrichtung untergebracht. Am Samstagabend setzte die Polizei bei der Suche in der Region auch einen Hubschrauber ein. Autofahrer in der Gegend sollten keine Anhalter mitnehmen, hieß es.

Bereits vor rund zweieinhalb Wochen waren vier Männer aus einer geschlossenen Station der Klinik ausgebrochen. Die Männer, darunter drei rechtskräftig verurteilte Straftäter, gelten als gefährlich. Ein Mann wurde einen Tag nach der Flucht festgenommen, nach den übrigen Männern wird weiter gesucht. Einen Zusammenhang mit der Flucht des 40-Jährigen gebe es nicht, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Der spektakuläre Ausbruch der vier Männer hatte politischen Streit im Südwesten ausgelöst. Die SPD-Fraktion im Landtag verlangte, die landesweit fünf Maßregelvollzugsanstalten zu überprüfen, da es Sicherheitsrisiken gebe.

Patienten flüchten immer wieder aus Psychiatrien. Im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg nach früheren Angaben des Gesundheitsministeriums 47 solcher Fälle. Bei 1252 Patienten landesweit sei das ein Anteil unter 4 Prozent. In den geschlossenen Bereichen aller Kliniken im Südwesten prüften Sicherheitsbeauftragte die Vorkehrungen gegen Fluchtversuche regelmäßig.

Die Flucht der vier Männer vor gut zwei Wochen war filmreif gewesen. Mit einem schweren Beistelltisch drückten sie die Panzerglasscheibe des Flurfensters aus dem Rahmen. Danach seilten sie sich an aneinander geknoteten Leintüchern ab. Videoaufzeichnungen belegen, dass sich das innerhalb von weniger als 30 Sekunden abgespielt hat. Bei den Männern stand der Abbruch der Therapie bevor. Dies bedeutet, dass sie ins Gefängnis zurückgeschickt worden wären.

Update: Sonntag, 10. Oktober 2021, 16.50 Uhr