Stuttgart/Heilbronn. (dpa/lsw) Sozialminister Manne Lucha (Grüne) will auf den Platzmangel im Maßregelvollzug reagieren und zwei neue Standorte schaffen. "Wenn es nach mir ginge, könnte man das ehemalige Gefängnis Fauler Pelz in Heidelberg schnell ertüchtigen, dort könnten wir temporär ungefähr 75 Maßregelvollzugs-Plätze schaffen", sagte Lucha. Nach einem weiteren Standort werde gesucht.

Laut Lucha ist der Druck wegen des Platzmangels groß. "Wir haben momentan in Baden-Württemberg alleine 120 Personen in der Organisationshaft. Diese Personen warten im Gefängnis darauf, dass sie in den geschlossenen Maßregelvollzug überführt werden. Der Druck ist enorm, dass wir zeitnah genügend neue Plätze schaffen", sagte der Sozialminister.

Lucha erklärte, dass es in den offenen Stationen im Maßregelvollzug immer wieder zu Ausbrüchen komme. "Wir hatten bislang in diesem Jahr rund 200.000 Lockerungsmaßnahmen, also Patienten aus den offenen Stationen konnten die Klinik unter Auflagen und unter Aufsicht zeitweise verlassen. Aus dem offenen Bereich gab es 2021 bislang 45 Entweichungen, im Jahr 2020 waren es insgesamt 88." Nach den jüngsten Ausbrüchen aus der geschlossenen Station des Maßregelvollzugs in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist eine Debatte über die Sicherheit in den Einrichtungen entfacht.

In den Maßregelvollzugseinrichtungen werden psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht. Beim Maßregelvollzug steht der Therapieauftrag vor dem Sicherheitsauftrag.

Debatte über Sicherheit in Psychiatrien hält nach Ausbruch an

Stuttgart. (dpa) Nach dem Ausbruch von vier Männern aus dem geschlossenen Teil einer Psychiatrie vor knapp zwei Wochen verlangt die SPD-Fraktion, die landesweit fünf Maßregelvollzugsanstalten zu überprüfen. "Die vier Ausbrecher haben ihre Flucht mutmaßlich mit einem Mobiltelefon geplant und das Gebäude über ein nicht vergittertes Flurfenster verlassen", sagte Strafvollzugsexperte Jonas Weber in Stuttgart.

Besorgniserregend sei, dass Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) keinen Überblick über die Sicherheitsdefizite der Einrichtungen habe. "Daher ist eine landesweite Untersuchung nötig, um Sicherheitsrisiken in allen fünf Standorten auszuschließen und weitere Bedrohungslagen für die Bevölkerung zu vermeiden", sagte Weber.

Die vier Männer waren in einem unbeobachteten Moment am Mittwochabend der vorvergangenen Woche aus dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg im Kreis Heilbronn geflohen. Einer von ihnen wurde einen Tag später festgenommen. Die anderen drei - 24, 28 und 36 Jahre alt - sind noch auf der Flucht. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach ihnen.

Zur Flucht nutzten die Männer einen schweren Beistelltisch mit Metallplatte. Damit drückten sie die Panzerglasscheibe des Flurfensters nach außen aus dem Rahmen. Danach seilten sie sich an aneinander geknoteten Leintüchern ab. Videoaufzeichnungen belegen, dass sich das innerhalb von weniger als 30 Sekunden abgespielt hat. Bei den Männern stand der Abbruch der Therapie bevor. Dies bedeutet, dass sie ins Gefängnis zurückgeschickt worden wären.

In Weinsberg hat es laut Ministerium seit 2005 keinen Ausbruch mehr aus dem gesicherten Bereich gegeben. Seit 2017 seien die Plätze des Maßregelvollzugs in den Zentren für Psychiatrie (ZfP) um rund 20 Prozent erhöht worden, von 1049 auf 1273 Plätze.

Es dürfe nicht sein, dass etwa 20 Prozent mehr Patienten im Maßregelvollzug mit derselben Personalstärke und mit derselben Technik wie vor der Überbelegung bewacht würden, sagte SPD-Gesundheitsexperte Florian Wahl. Außerdem müsse man sich mehr auf die Therapieabbrecher konzentrieren. "Hier ist eine Nachjustierung unbedingt nötigt. Das ist eine der Lehren von Weinsberg. Alle vier Ausbrecher standen vor dem Abbruch der Therapie und damit vor einer unmittelbaren Überstellung in den Strafvollzug."

In den Maßregelvollzug kommen psychisch kranke und suchtkranke Menschen. Bei den Suchtkranken wird nach Auskunft des Sozialministeriums seit Jahren eine Veränderung der Patientenklientel beobachtet. "Den Einrichtungen werden, so klagen Praktiker aus der Forensik, in nicht unerheblichem Umfang Patienten zugewiesen, bei denen keine eindeutige Abhängigkeitserkrankung vorliegt, sondern eher ein missbräuchlicher Drogenkonsum als Teil des delinquenten Lebenswandels." An einer Reform des Paragrafen 64 StGB (Unterbringung in einer Entziehungsanstalt) werde gearbeitet. Die Arbeit der Bund-Länderarbeitsgruppe stehe kurz vor dem Abschluss.

Unterdessen gab es am Montag einen weiteren Ausbruch aus der forensischen Klinik im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch. Der 42-Jährige wurde am selben Tag noch gefasst.

Die Flucht gelang in weniger als 30 Sekunden

Weinsberg/Stuttgart. Gesundheitsminister Manfred Lucha musste sich erklären: Im Sozialausschuss gab der Grünen-Politiker Auskunft über den Ablauf des Ausbruchs von vier gefährlichen Männern aus dem geschlossenen Bereich der psychiatrischen Klinik in Weinsberg und über die dortigen Sicherheitsvorkehrungen. Auch das Krankenhaus selbst meldete sich zu Wort. Ein Flüchtiger war gefasst worden. Die drei anderen sind derweil noch immer auf freiem Fuß.

Laut Lucha arbeiten 30 Polizisten an dem Fall. Nichts habe im Vorfeld auf den Ausbruch aus dem Maßregelvollzug am Mittwoch vergangener Woche hingedeutet. Der Sozialminister betonte, dass im Maßregelvollzug die Therapie im Vordergrund stehe (siehe "Hintergrund"). Und ein Krankenhaus sei nun mal kein Gefängnis. Auf Antrag der Fraktionen von SPD und FDP musste er sich im Ausschuss äußern: "Eine Rehabilitation ohne jegliche Entweichungen und Ausbrüche wird einfach nicht zu realisieren sein", sagte Lucha. Weitere Sicherungsmaßnahmen seien in der Klinik trotzdem umgehend eingeleitet worden.

Diese verwahrte sich in einer Erklärung gegen den Eindruck, es gebe Sicherheitslücken. Die Sicherung der Patientinnen und Patienten im Maßregelvollzug sei umfassend – baulich, technisch und auch durch Therapieinhalte selbst. Zudem gebe es wie an jedem der vier anderen Standorte für Maßregelvollzug in Baden-Württemberg einen Sicherheitsbeauftragten vor Ort. Seit 2006 bestehe das Gebäude. Und trotz hoher Belegung sei zuvor niemand aus dem gesicherten Bereich ausgebrochen. Entsprechend wies die Klinik Berichte zurück, es komme regelmäßig zu Ausbrüchen. Und dennoch gelang den vier Männern die Flucht.

Nach Klinikangaben hätten diese am Mittwochabend gegen 22 Uhr "einen unbeobachteten Moment" genutzt, um durch ein Flurfenster zu fliehen. Lucha sagte im Ausschuss, anders als die Fenster in den Zimmern der Untergebrachten sei dieses nicht vergittert gewesen, und das werde sich jetzt ändern. "Mittels eines schweren Beistelltischs mit Metallplatte wurde die Panzerglasscheibe nach außen aus dem Rahmen gedrückt und flog auf ein Grundstück der Klinik", so der Minister. Die Männer hätten sich an drei verknoteten Leintüchern nacheinander abgeseilt. "Aus Videoaufzeichnungen ist ersichtlich, dass sich das innerhalb von weniger als 30 Sekunden abgespielt hat. Woraus geschlossen wird, dass unter den Beteiligten eine vorherige Planung und Absprache stattgefunden hat."

Laut Lucha reagierte das Krankenhaus mit dem Nachteinschluss der Patientinnen und Patienten. Diese durften keinen Besuch mehr empfangen und nicht telefonieren, um die Fahndung nicht zu behindern. Das Telefonverbot sei zwischenzeitlich aufgehoben worden – wegen Patientenrechten, so der Minister. Das Krankenhaus gab zudem Hintergründe zu den vier Ausbrechern preis. Diese hätten Straftaten im Zusammenhang mit Suchterkrankungen begangen, darunter Diebstahl, Handel mit Betäubungsmitteln, Körperverletzung, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Vollrausch. Unwahr sei die Mutmaßung in Medienberichten, einer der Männer sei wegen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden.

Einer der flüchtigen Ausbrecher sei vorläufig in der Klinik gewesen, da sein Gerichtsverfahren wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag noch nicht abgeschlossen war. Für Gewaltdelikte war der Gefasste verurteilt worden. Er sei jetzt in einer anderen Einrichtung des Maßregelvollzugs untergebracht, hieß es.

Bei drei der Entwichenen hatten die Verantwortlichen ein Ende der Therapie angeregt. Wegen Aussichtslosigkeit auf einen Erfolg, welcher der Einsichtsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft der Patienten bedürfe. Den Männern stand eine Rückführung ins Gefängnis bevor.

Psychiatrie-Ausbrecher nutzten unvergittertes Flurfenster

Stuttgart. (dpa) Die vier aus der geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg ausgebrochenen Männer haben für ihre Flucht ein Flurfenster genutzt, das nicht vergittert war. "Mittels eines schweren Beistelltischs mit Metallplatte wurde die Panzerglasscheibe nach außen aus dem Rahmen gedrückt und flog auf ein Grundstück der Klinik" erklärte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart im Sozialausschuss des Landtags. Die Fenster in den Zimmern der Untergebrachten seien vergittert, nicht aber die Flurfenster. Dies werde jetzt geändert. Diesen Tagesordnungspunkt hatten die Fraktionen der FDP und der SPD beantragt.

Am Mittwochabend der vergangenen Woche waren aus einer geschlossenen Station des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg im Kreis Heilbronn vier Männer geflüchtet. Einer von ihnen wurde einen Tag später festgenommen. Die anderen drei - 24, 28 und 36 Jahre alt - sind noch auf der Flucht. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach ihnen. 30 Beamte arbeiten an dem Fall.

Die Männer hätten sich an drei aneinander geknoteten Leintüchern nacheinander abgeseilt. "Aus Videoaufzeichnungen ist ersichtlich, dass sich das innerhalb von weniger als 30 Sekunden abgespielt hat. Woraus geschlossen wird, dass unter den Beteiligten eine vorherige Planung und Absprache stattgefunden hat." Bei drei Männern sei der Abbruch der Therapie wegen Aussichtslosigkeit bereits beantragt worden. Für einen sei der Abbruchbeschluss am nächsten Tag eingegangen. Dies bedeutet, dass den Männern eine Rückführung ins Gefängnis bevorstand. Es habe keine konkreten Hinweise auf Ausbruchspläne gegeben, sagte Lucha. Einer der Flüchtigen sei einen Tag nach dem Ausbruch gefasst worden, drei Männer seien noch flüchtig.

Die Sicherungsmaßnahmen in der Klinik seien umgehend eingeleitet worden, um weitere Ausbrüche zu vermeiden, so Lucha. So seien Übergabezeiten verschoben worden. Zudem werde das betroffene Fenster mit einer Außenstahlverstrebung verstärkt. "Es erfolgte Nachteinschluss, keine Besuche und keine Telefonate, um die Fahndung nicht zu behindern". Das Telefonverbot sei zwischenzeitlich aufgehoben worden wegen Patientenrechten.

Im Maßregelvollzug stehe die Therapie im Vordergrund. Ausbrüche aus der geschlossenen Abteilung seien verschwindend gering. "Eine Rehabilitation ohne jegliche Entweichungen und Ausbrüche wird demnach einfach nicht zu realisieren sein." Ziel der Behandlung ist laut Lucha, die Untergebrachten in die Gesellschaft einzugliedern und auf ein straffreies Leben vorzubereiten. Dafür gebe es stufenweise Lockerungen als Hauptinstrument, um die Therapieerfolge zu messen.

Jede Maßregelvollzugsklinik in Baden-Württemberg hat laut Lucha einen fest installierten Sicherheitsbeauftragten, der regelmäßig Rundgänge und Absprachen durchführt. Der Grünen-Politiker betonte wiederholt, dass der Maßregelvollzug ein Krankenhaus sei und nicht ein Gefängnis. Aus dem gesicherten Bereich habe es im vergangenen Jahr keine Ausbrüche gegeben, im Jahr 2019 seien es drei gewesen.

Polizei fahndet weiter nach drei Ausbrechern aus der Psychiatrie

Bei dem von einer Videokamera aufgenommenen Mann handelt es sich doch nicht um einen der Ausbrecher.

Heilbronn. (dpa-lsw) Die Polizei ist immer noch auf der Suche nach drei Männern, die aus einer geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg im Kreis Heilbronn geflüchtet sind. Es werde mit Hochdruck nach den Flüchtigen gefahndet, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es gebe zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung, auch bundesweit. Einer der ursprünglich vier Flüchtigen war am Donnerstagabend festgenommen worden.

Die vier Gefangenen waren am Mittwochabend aus einer geschlossenen Station des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg geflüchtet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heilbronn sollen sie in einem der oberen Stockwerke der Klinik ein Fenster hinausgedrückt und sich danach abgeseilt haben. Es gebe Hinweise auf eine gemeinsame Planung und Ausführung des Ausbruchs. Bei dem mittlerweile Festgenommenen soll es sich um einen 37 Jahre alten Mann handeln. Er sei nach konkreten Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort festgenommen worden.

Weiterhin werden drei der vier Ausbrecher gesucht

Heilbronn. (pol/rl) Die Polizei fahndet weiter nach drei der vier auf einer Klinikum am Weissenhof in Weinsberg geflohenen Personen. Am Sonntagmittag hieß es noch, dass einer der Geflohenen, Yousef Cherif, vor kurzem in der Stuttgarter Innenstadt gesichtet worden wäre. Die Polizei hatte dazu Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Am Sonntagabend teilte die Kriminalpolizei Heilbronn mit, dass Beamte die Person angetroffen und überprüft hätten. Es handle sich bei dem Aufgenommenen nicht um den Gesuchten, hieß es.

Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bei Ausbruch aus Psychiatrie

Heilbronn. (dpa) Nach der Flucht aus einer geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg fahndet die Polizei nach eigenen Angaben weiterhin intensiv nach drei als gefährlich geltenden Flüchtigen. "Wir suchen mit Hochdruck nach den drei flüchtigen Männern. Den Hinweisen, die wir aus der Bevölkerung erhalten, gehen wir zeitnah nach", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Es gebe zahlreiche Hinweise von möglichen Zeugen.

Einer der ursprünglich vier Flüchtigen war am Donnerstagabend festgenommen worden, wie die Polizei in Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach am Freitag mitgeteilt hatten.

Die vier Gefangenen waren am Mittwochabend aus einer geschlossenen Station des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg geflüchtet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heilbronn sollen sie in einem der oberen Stockwerke der Klinik ein Fenster hinausgedrückt und sich danach abgeseilt haben. Es gebe Hinweise auf eine gemeinsame Planung und Ausführung des Ausbruchs. Bei dem mittlerweile Festgenommenen soll es sich um einen 37 Jahre alten Mann handeln. Er sei nach konkreten Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort festgenommen worden.

Nach Flucht aus der Psychiatrie wurde einer der Männer festgenommen

Weinsberg. Nur knapp einen Tag lang dauerte die Flucht eines Mannes aus einer Psychiatrie im Kreis Heilbronn. Danach wurde er festgenommen. Von seinen drei als gefährlich geltenden Komplizen fehlt aber weiterhin jede Spur. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach ihnen.

Nach dem Ausbruch aus der geschlossenen Psychiatrie des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg im Landkreis Heilbronn ist einer der vier Flüchtigen gefasst worden. Da die Polizei nach deren Angaben vom Freitag noch immer nach Mekail Ademi, Yousef Cherif und Cristian Duga sucht, muss es sich dabei um den 37 Jahre alten Benjamin N. handeln. Er sei nach konkreten Hinweisen auf den Aufenthaltsort noch am Donnerstagabend festgenommen worden, teilten Polizei Heilbronn und Staatsanwaltschaft Mosbach am Freitag mit.

Den vier Männern war am Mittwochabend die Flucht aus der geschlossenen Station der Psychiatrie gelungen. Noch auf der Flucht ist Cristian Duga. Der 36-Jährige sieht nach Polizeiangaben südeuropäisch aus, ist gut 170 Zentimeter groß und wiegt etwa 57 Kilogramm. Er hat Piercings in beiden Ohren und diverse Tätowierungen, braune Augen sowie dunkle, kurze Haare. Zu seiner Kleidung machte die Polizei keine Angaben.

Ebenfalls gesucht wird nach dem 28-jährigen Mekail Ademi. Dieser misst knapp einsfünfundachtzig, wiegt etwa 70 Kilogramm und wird vom Polizeipräsidium Heilbronn als "hager" bezeichnet. Ademi habe eine Hakennase und "Geheimratsecken", hieß es. Er habe braune Augen und einen Bartansatz. Was er zum Zeitpunkt trug, ist unbekannt. Das gilt auch für den dritten Flüchtigen, Yousef Cherif. Laut der Polizeibeschreibung ist der 24-Jährige knapp 190 Zentimeter groß und bringt etwa 69 Kilogramm auf die Waage. Sein Aussehen beschreiben die Ermittler als "nordafrikanisch". Auch er hat Piercings in beiden Ohren. Weitere Merkmale seien seine O-Beine sowie mehrere Narben. Seine Augen sind braun, die schwarzen Haare kurz und gelockt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heilbronn sollen die vier Männer in einem der oberen Stockwerke der Klinik ein Fenster aufgedrückt und sich danach abgeseilt haben. Es gebe Hinweise, dass sie den Ausbruch auch gemeinsam geplant hätten. Daher werde unter anderem wegen gemeinschaftlich begangener Gefangenenmeuterei ermittelt. Auf RNZ-Anfrage machte das Klinikum am Weissenhof keine weiteren Angaben zur Sache und verwies auf die Ermittlungsbehörden. So blieb am Freitag auch offen, ob die Klinik nach dem Ausbruch ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft hat.

Die Suche nach den drei weiterhin Flüchtigen geht nach Angaben der Polizei unterdessen mit gleicher Intensität weiter. Man werte derzeit neue Erkenntnisse aus und halte den Fahndungsdruck aufrecht, hieß es am Freitagvormittag. Weitere Angaben zur Fahndung machten die Beamten aus "ermittlungstaktischen Gründen" vorerst nicht.

Laut Polizei gelten die Männer als gefährlich. Drei von ihnen sind rechtskräftig verurteilte Straftäter. Unklar war aber zunächst, warum sie im Maßregelvollzug untergebracht waren. Gegen den vierten Mann läuft laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Heilbronn aktuell ein Verfahren wegen versuchten Totschlags. Die Anklage gegen den Algerier sei im Juli erhoben worden.

Beim Maßregelvollzug geht es um die Unterbringung psychisch kranker oder suchtkranker Straftäter. Ziel ist der Schutz der Bevölkerung und eine Therapie der Patienten. Bei drei der vier geflüchteten Männer stand nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Stuttgart jedoch ein Abbruch der Therapie bevor.

Info: Die Kriminalpolizei Heilbronn nimmt Hinweise aus der Bevölkerung entgegen und ist rund um die Uhr erreichbar unter der Telefonnummer 07131/104-4444, E-Mail: HEILBRONN.KD@polizei.bwl.de

Nach Flucht aus Psychiatrie: Polizei fahndet noch nach Straftätern

Weinsberg. (dpa) Vier aus der geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg entkommene Männer sind weiterhin auf der Flucht. Man fahnde noch nach den Männern - drei von ihnen sind verurteilte Straftäter, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn am Freitagmorgen.

Wie die Männer zwischen 24 und 37 Jahren am Mittwochabend aus der geschlossenen Station des Klinikums im Landkreis Heilbronn entkamen, ist weiter unklar. Die Polizei hat Fotos der Flüchtigen veröffentlicht (siehe unten) und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer die Männer sehe, solle sich nicht in Gefahr begeben, sondern die Polizei rufen, hieß es.

Mehrere Straftäter flüchten aus geschlossener Klinik

Die vier Männer gelten als gefährlich. Es gibt keine Hinweise auf Bewaffnung. Die Polizei gibt Personenbeschreibungen heraus.

Heilbronn. (pol/lyd/dpa) Es ist kurz vor 22 Uhr, als vier Männern am Mittwochabend die Flucht aus der geschlossenen Station des Klinikums am Weissenhof gelingt. Nach Polizeiangaben gelten sie als gefährlich, drei von ihnen sind rechtskräftig verurteilte Straftäter. "Wenn sie gesehen werden, sollten sich die Menschen nicht in unnötige Gefahr begeben, sondern die Polizei rufen", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag. Trotz Öffentlichkeitsfahndung, Einsatz eines Hubschraubers und zahlreichen Polizisten vor Ort fehlte bis zu diesem Zeitpunkt von den vier Flüchtigen aber jede Spur.

Wie die Männer aus der Psychiatrie in Weinsberg fliehen konnten, bleibt zunächst ebenso unklar wie die Frage, weshalb sie dort im Maßregelvollzug untergebracht waren. Man habe nach der Flucht "sofort" und "unverzüglich die Polizei eingeschaltet", teilte das Klinikum lediglich mit. Es würden "intensive Ermittlungen" zu den Details der Flucht geführt. Weitere Angaben wollte ein Sprecher des Klinikums zunächst unter Verweis auf die Ermittlungen nicht machen.

Beim Maßregelvollzug geht es nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Stuttgart um die Unterbringung psychisch kranker oder suchtkranker Straftäter. Ziel ist der Schutz der Bevölkerung und eine Therapie der Patienten. Bei drei der vier nun geflüchteten Männer habe aber ein Abbruch der Therapie bevorgestanden, teilte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag mit.

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte in der Vergangenheit gefordert, Straftäter in diesem Fall möglichst schnell in Gefängnissen unterzubringen: "Solche Delinquenten sind im Maßregelvollzug schwer zu handhaben", sagte er nach dem Ausbruch mehrerer Straftäter aus einer Klinik in Calw im April 2019.

Nach Angaben des Ministeriums beschäftigt sich deshalb eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern mit einer Änderung des betreffenden Paragrafen im Strafgesetzbuch. "Ihre Arbeit steht kurz vor dem Abschluss", sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag.

Patienten in Psychiatrien gelingt es trotz Sicherheitsvorkehrungen der Kliniken immer wieder, aus geschlossenen Stationen zu fliehen. Im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg nach Angaben des Gesundheitsministeriums 47 solcher Fälle, bei 1252 Patienten landesweit sei das ein Anteil unter 4 Prozent. In allen Kliniken im Südwesten prüften Sicherheitsbeauftragte die Vorkehrungen gegen solche Fluchtversuche regelmäßig.

SPD und FDP wollen das Thema aber noch einmal im Landtag behandeln. Man habe beantragt, dass sich der Sozialausschuss am Mittwoch mit dem Vorfall befasse, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Minister Lucha müsse erklären, wie es zu der Flucht kommen konnte, sagte SPD-Abgeordneter Florian Wahl. Man wolle von Lucha wissen, "mit welchen konkreten Maßnahmen er dafür Sorge trägt, dass sich ein solcher Fall im Land nicht wiederholen kann", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Jochen Haußmann.

Von den vier Männern aus der Psychiatrie in Weinsberg fehlte zunächst noch jede Spur. Es gebe zwar keine konkreten Hinweise darauf, dass die Flüchtigen bewaffnet seien, sagte ein Polizeisprecher. "Aber ausschließen können wir es natürlich nicht." Wer in der Region Heilbronn mit dem Auto unterwegs sei, solle deshalb keine Anhalter mitnehmen.

Hinweise aus der Bevölkerung zu den Flüchtigen im Alter von 24 bis 37 Jahren nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07131/ 104-4444 entgegen. Das Landeskriminalamt veröffentlichte Fotos, Namen und Beschreibungen der Männer im Internet. Zwar seien dazu auch Hinweise eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag. "Es liegen aber keine Hinweise vor, wo sich die Männer momentan aufhalten könnten."

